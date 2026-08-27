Jaf macabru în Florida. Casa unui cuplu mort în accidentul de elicopter din Kenya, devalizată de hoți

Jaf rezolvat rapid de poliție. Doi suspecți au spart și vandalizat locuința din Coral Gables, Florida, a unui cuplu american care și-a pierdut viața în tragicul accident de elicopter din Kenya de săptămâna trecută. Hoții nu au stat pe gânduri și au dat lovitura.

Hoții au sustras bunuri de mare valoare, inclusiv două autoturisme de lux și o operă de artă estimată la o jumătate de milion de dolari, a anunțat postul TV local WPLG

Geybert Alexander Garcia (40 de ani) și Melany Perdomo (24 de ani) sunt acuzați că au pătruns în casa lui Henry Parra (55 de ani) și Adam Hlavaty (42 de ani).

Potrivit poliției, jaf a avut loc între joi și sâmbătă, la scurt timp după ce proprietarii au murit într-un accident aviatic de pe un versant din Kenya, în timp ce se aflau într-o expediție de tip safari.

Conform documentelor poliției, suspecții au răvășit locuința, furând documente personale și de afaceri, bijuterii, aparatură electronică și obiecte de artă. Printre bunurile majore sustrase se numără un autoturism Land Rover, model 2023, un Porsche Taycan, model 2020 și o sculptură evaluată la peste 500.000 de dolari.

Anchetatorii i-au localizat pe suspecți urmărind semnalul GPS emis de un laptop MacBook furat și de sistemul mașinii Land Rover. Ambele vehicule sustrase au fost găsite parcate în fața locuinței în care stăteau Garcia și Perdomo.

În interiorul casei acestora, polițiștii au recuperat sculptura și alte piese de artă, descoperind totodată echipamente folosite pentru falsificarea documentelor, precum și o camionetă Ford F-150 raportată ca fiind furată.

Garcia și Perdomo au fost arestați sub multiple capete de acuzare, inclusiv spargere și furt auto calificat. În timpul audierilor, avocatul lui Garcia a prezentat un document prin care susținea că una dintre victime îi acordase clientului său permisiunea de a folosi vehiculul și de a se afla pe proprietate.

Lauren Bailey, o prietenă a familiilor îndoliate prezentă la audieri, a declarat că documentul este imposibil de justificat, deoarece victimele se aflau deja în afara țării la data la care actul ar fi fost semnat. Ea a subliniat nivelul de distrugere lăsat în urmă: ușa casei a fost spartă, camerele de supraveghere au fost smulse, iar probele fotografice au fost deja predate procurorilor.

Detectivul Wilfredo Diaz de la Departamentul de Poliție din Coral Gables a confirmat în instanță că documentul prezentat de apărare este un fals. Judecătorul a dispus arestarea preventivă a celor doi suspecți, fără posibilitatea eliberării pe cauțiune.

Henry Parra și Adam Hlavaty s-au numărat printre cele șapte victime ale prăbușirii elicopterului turistic din regiunea Samburu, Kenya.

În același incident și-au pierdut viața José Suárez (executiv Telemundo), Michele Sensi-Contugi (directorul agenției de informații din Ecuador) și soția sa, Stephany Maria Hollihan Vasconez (cetățean american), Roger Edward Duarte (antreprenor în industria alimentară) și pilotul Josh Outram.

Cauzele prăbușirii aparatului de zbor sunt în continuare investigate de autorități.