Economie

KazMunayGas, precizări după apariția zvonurilor legate de vânzarea acțiunilor la Rompetrol

Comentează știrea
KazMunayGas, precizări după apariția zvonurilor legate de vânzarea acțiunilor la Rompetrolsursa: Facebook
Din cuprinsul articolului

Reprezentanții companiei KazMunayGas au reacționat printr-o poziție oficială, după apariția informației care susține că s-ar negocia vânzarea acțiunilor la Rompetrol.

Poziția celor de la KazMunayGas după apariția zvonurilor ce vorbesc despre o vânzare a acțiunilor de la Rompetrol

„Elaborarea unui Plan Complex de Privatizare a diverselor active este o practică obişnuită. Lista poate include companii din diverse sectoare. Este un proces standard şi de lungă durată, în cadrul căruia sunt luaţi în considerare numeroşi factori. În ceea ce priveşte KMGI, compania îşi desfăşoară activitatea în mod normal, atingând indicatorii de producţie şi financiari. În acest sens, declarăm că în prezent nu se ia nicio decizie cu privire la privatizarea KMGI”, a fost reacția oficialilor companiei.

Rompetrol

Sursa foto: Dreamstime

Companie de stat din Kazahstan, cel mai mare acționat de la Rompetrol

KazMunayGas este o companie de stat din Kazahstan, deţine firma KMGI, care la rândul ei este cel mai mare acţionar al Rompetrol în țara noastră.

Astfel, conform unor surse media, KazMunayGas ar fi fost interesată să-şi vândă un procent de 50% din participaţia la KMGI.

Gigantul care are fabrică la Timișoara a anunțat că dă afară 1500 de oameni
Gigantul care are fabrică la Timișoara a anunțat că dă afară 1500 de oameni
FC Botoșani, în cărți pentru titlul de campioană. Un nou caz Unirea Urziceni și Oțelul Galați, dar cu o diferență uriașă
FC Botoșani, în cărți pentru titlul de campioană. Un nou caz Unirea Urziceni și Oțelul Galați, dar cu o diferență uriașă

KMG deține, prin subsidiara sa KMG International, compania Rompetrol Rafinare, operatorul rafinăriilor Petromidia și Vega, precum și rețeaua ce cuprinde un număr de aproximativ 1.400 de benzinării Rompetrol.

Ce informații apăruseră în presa din Kazahstan

Conform presei din Kazahstan, planul de privatizare ar urma să permită investitorilor privați să cumpere până la 50% din holdingul care supraveghează operațiunile de rafinare și retail din Europa, tranzacția fiind estimată pentru perioada 2026-2027. Știrile au apărut după publicarea unor informații din partea Agenției pentru Protecția și Dezvoltarea Concurenței din Kazahstan, care confirmau că licitația deschisă, în două etape.

Agenția pentru Protecția Concurenței și Dezvoltare din Kazahstan a confirmat că o licitație deschisă, în două etape, va permite investitorilor privați să achiziționeze o participație de până la 50% din holding, care supraveghează operațiunile de rafinare și vânzare cu amănuntul în Europa.

 

 

 

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

17:51 - Gigantul care are fabrică la Timișoara a anunțat că dă afară 1500 de oameni
17:38 - Atac în Chicago. Tânără de 26 de ani incendiată de un recidivist cu 70 de arestări
17:33 - Divertis.Gala – Premiile “Pantera Neagră” pentru comedie Start exploziv de an nou cu Divertis!
17:27 - FC Botoșani, în cărți pentru titlul de campioană. Un nou caz Unirea Urziceni și Oțelul Galați, dar cu o diferență uriașă
17:22 - Prezența cuplului Bezos printre sponsorii Galei Met stârnește nemulțumiri
17:09 - Eroul României de la Bratislava, concediat rușinos, după un scandal de pomină

HAI România!

Planul de Pace "Trump", controverse. Revolta Ucrainei și rânjetul Kremlinului
Planul de Pace "Trump", controverse. Revolta Ucrainei și rânjetul Kremlinului
E război pe pace. Hai LIVE cu Turcescu
E război pe pace. Hai LIVE cu Turcescu
Agenția Națională de Transplant a fost premiată în cadrul Galei Capital
Agenția Națională de Transplant a fost premiată în cadrul Galei Capital

Proiecte speciale