KazMunayGas, precizări după apariția zvonurilor legate de vânzarea acțiunilor la Rompetrol

Reprezentanții companiei KazMunayGas au reacționat printr-o poziție oficială, după apariția informației care susține că s-ar negocia vânzarea acțiunilor la Rompetrol.

„Elaborarea unui Plan Complex de Privatizare a diverselor active este o practică obişnuită. Lista poate include companii din diverse sectoare. Este un proces standard şi de lungă durată, în cadrul căruia sunt luaţi în considerare numeroşi factori. În ceea ce priveşte KMGI, compania îşi desfăşoară activitatea în mod normal, atingând indicatorii de producţie şi financiari. În acest sens, declarăm că în prezent nu se ia nicio decizie cu privire la privatizarea KMGI”, a fost reacția oficialilor companiei.

KazMunayGas este o companie de stat din Kazahstan, deţine firma KMGI, care la rândul ei este cel mai mare acţionar al Rompetrol în țara noastră.

Astfel, conform unor surse media, KazMunayGas ar fi fost interesată să-şi vândă un procent de 50% din participaţia la KMGI.

KMG deține, prin subsidiara sa KMG International, compania Rompetrol Rafinare, operatorul rafinăriilor Petromidia și Vega, precum și rețeaua ce cuprinde un număr de aproximativ 1.400 de benzinării Rompetrol.

Conform presei din Kazahstan, planul de privatizare ar urma să permită investitorilor privați să cumpere până la 50% din holdingul care supraveghează operațiunile de rafinare și retail din Europa, tranzacția fiind estimată pentru perioada 2026-2027. Știrile au apărut după publicarea unor informații din partea Agenției pentru Protecția și Dezvoltarea Concurenței din Kazahstan, care confirmau că licitația deschisă, în două etape.

