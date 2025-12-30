Kazahstanul urmează exemplul Rusiei. Propaganda LGBT, interzisă

Președintele Kazahstanului, Kasîm-Jomart Tokaev, a promulgat marți un pachet de modificări legislative care introduc interdicții explicite privind propaganda LGBT, aliniind astfel legislația țării la modele deja aplicate în Rusia și Georgia.

Anunțul a fost făcut de administrația prezidențială de la Astana, Akorda, după finalizarea procedurii legislative. Amendamentele fuseseră aprobate anterior de ambele camere ale Parlamentului kazah și fac parte dintr-un demers mai amplu de revizuire a cadrului legal privind protecția minorilor.

Potrivit documentelor oficiale care însoțesc legea, scopul declarat al noilor prevederi este de a proteja copiii de conținut considerat nociv pentru sănătatea și dezvoltarea lor, fiind incluse în același pachet și restricții legate de promovarea pedofiliei.

Noua legislație interzice distribuirea și promovarea acestui tip de informații în spațiile publice, în mass-media, în rețelele de comunicații, precum și pe platformele online. Reglementările vizează atât conținutul audiovizual, cât și materialele scrise sau publicitare.

Inițiativa legislativă a apărut în urma unei petiții lansate de cetățeni kazahi în urmă cu aproximativ un an și jumătate și a fost ulterior preluată și formulată juridic de un grup de parlamentari. Susținătorii proiectului afirmă că legea nu vizează persoanele, ci exclusiv difuzarea anumitor mesaje în spațiul public.

Deputatul Yelnur Beisenbaev, unul dintre promotorii amendamentelor, a explicat anterior că noile reglementări modifică nouă acte normative, printre care cele referitoare la drepturile copilului, publicitate, comunicații, cultură, educație, cinematografie și mass-media.

Acesta a precizat că legea introduce o definiție clară a ceea ce autoritățile numesc „propagandă privind orientarea sexuală neconvențională” și stabilește limitele legale ale difuzării acesteia.

La rândul său, deputatul Yedil Zabirșin a subliniat că legislația nu incriminează apartenența la comunitatea LGBT, ci doar promovarea publică a acesteia. El a făcut o comparație cu situația din Uzbekistan, unde apartenența la comunitatea LGBT este sancționată penal.

Adoptarea legii a atras critici din partea mai multor organizații internaționale pentru drepturile omului. ONU, Human Rights Watch, Civil Rights Defenders și Comitetul Norvegian Helsinki au avertizat anterior că astfel de măsuri pot duce la restrângerea libertății de exprimare și la discriminare, poziții exprimate și în cazul unor legi similare adoptate în Rusia și Georgia.

Rusia a introdus încă din decembrie 2022 o legislație care interzice promovarea relațiilor sexuale considerate „neconvenționale”, precum și conținutul legat de schimbarea de gen, în mass-media, publicitate, literatură, cinematografie și mediul online.

Georgia a adoptat, în octombrie 2024, o lege asemănătoare, care prevede sancțiuni penale pentru intervențiile chirurgicale de schimbare a sexului și amenzi pentru difuzarea de mesaje favorabile relațiilor homosexuale în instituțiile de învățământ, autoritățile de la Tbilisi motivând măsura prin necesitatea protejării familiei și a copiilor.