International

De la controverse LGBT la zone de război și Duma de Stat. Transformarea radicală a lui Meybi Beibi

Comentează știrea
De la controverse LGBT la zone de război și Duma de Stat. Transformarea radicală a lui Meybi BeibiMeybi Beibi / sursa foto: captură video
Din cuprinsul articolului

În 4 noiembrie 2025, în canalul de Telegram și rețelele sociale ale Partidului Liberal-Democrat din Rusia (LDPR) a apărut o știre potrivit căreia cântăreața Meybi Beibi (pe numele real Viktoria Lisiuk) a participat la trimiterea de ajutoare umanitare către „zona SVO” (operatiunea militara speciala) împreună cu președintele partidului, Leonid Slutski.

Ulterior, artista a publicat fotografii de la Duma de Stat. Deși nu a făcut de obicei declarații politice, Meybi Beibi a fost implicată în scene controversate încă de la începutul carierei, confruntându-se cu cenzură și schimbări semnificative de imagine.

Originea și cariera artistică a Viktoriei Lisiuk

Viktoria Lisiuk s-a născut în anul 1995 în orașul Zhabinka, regiunea Brest, în Belarus. Conform surselor biografice, în copilărie a studiat muzică, a dansat în grupuri populare și a cântat la instrumente precum tastatura într-o formație rock.

La vârsta de 16 ani s-a mutat la Sankt Petersburg, unde a intrat la o instituție de învățământ feroviar și s-a pregătit pentru o carieră de inginer de transport.

Ce trebuie să verifici înainte să cumperi un aparat electrocasnic
Ce trebuie să verifici înainte să cumperi un aparat electrocasnic
ANAF, clarificări legate de darul de nuntă. Ce trebuie să știe mirii care își organizează marele eveniment în 2026
ANAF, clarificări legate de darul de nuntă. Ce trebuie să știe mirii care își organizează marele eveniment în 2026

Cu toate acestea, până la al cincilea an de studiu și-a dat seama că nu dorește să lucreze în acest domeniu și a renunțat la facultate.

În această perioadă, ea s-a apropiat de cultura k-pop, a început să studieze dansuri inspirate de videoclipurile artiștilor coreeni și, prin intermediul unui cunoscut, raperul Vladimir Galat, a fost cooptată într-un proiect muzical – formația „Frendzona” („Friendzone”).

„Frendzona”: formarea, problemele legale și cenzura

În 2018, Vladimir Galat a lansat ideea grupului „Frendzona”, un proiect virtual cu identități artistice alternative.

Membrii au adoptat pseudonime și personaje: Galat a devenit „Kroki Boi” (un rapper într-un costum de crocodil), trupi-rep-artistul Gleb Lisenko a devenit „Meyklav”, DJ-ul Valera și, nu în ultimul rând, Viktoria Lisiuk sub numele „Meybi Beibi”, o fată cu părul albastru care vocalizează melodic.

Primele melodii semnate de „Frendzona” au fost „Boichik” și „Devstvennitsa”. În scurt timp, identitățile reale ale membrilor au fost dezvăluite: publicul și media au recunoscut vocea lui Galat, Gleb Lisenko și pe Lisiuk în videoclipuri.

Frendzona

Frendzona / sursa foto: captură video

În videoclipul „Butylochka”, membrii trupei au încetat să mai ascundă identitatea și au apărut deschis, inclusiv într-o scenă de sărut între două femei, una fiind Meybi Beibi.

Versuurile formației „Frendzona” abordau teme considerate sensibile: adolescență, petreceri, sex, alcool, substanțe interzise și relații LGBT.

Personajele erau adesea adolescenți fictivi, iar Meybi Beibi era portretizată ca o elevă nonconformistă: „malyshka, eksperimentirui” (fetița experimentează) era una dintre liniile sale simbolice.

Conflictul cu autoritățile din Rusia

Popularitatea trupei a fost rapid însoțită de presiuni din partea instituțiilor de stat. La scurt timp după ce „Frendzona” a început să dea concerte live, au existat plângeri către procuratură, organizatori de concerte au fost confruntați cu inspecții, iar un concert în Krasnoyarsk a fost anulat.

Criticii acuzau muzica de „propagandă a relațiilor netradiționale”, conținut despre suicid sau consum de droguri, argumentând că acest gen de mesaje ar putea avea un efect negativ asupra tinerilor.

Pentru a preveni interziceri de concerte, membrii trupei au trimis versurile melodiilor pentru expertizare la Roskomnadzor (serviciul rus de supraveghere media). Potrivit mediei, au obținut aviz pozitiv, ceea ce le-a permis să continue turneul.

Meybi Beibi

Meybi Beibi / sursa foto: captură video

Cu toate acestea, instituțiile locale, inclusiv departamentul de muncă și protecție socială al Moscovei, au încercat să împiedice apariția trupei în spațiile publice, declarând că conținutul este dăunător și solicitând retragerea melodiilor de pe platforme.

Transformarea în carieră solo pentru Viktoria Lisiuk

După un timp, Meybi Beibi a început să dezvolte o carieră solo, iar stilul muzical a evoluat. Dacă în „Frendzona” domina emo-rapul, trapul și pop-punkul, în cariera solo Viktoria a trecut treptat spre hyperpop și hip-hop.

După destrămarea „Frendzona” (anunțată în 2022), artista a lansat albumul „Meybiland”, în cadrul căruia a publicat un diss la adresa rapperiței Instasamka (Daria Zoteeva).

În albumele următoare – „Shawty” (2023) și „Mayday” (2025) – tematica și tonul au continuat să reflecte o versiune mai matură și mai vehementă a artistei: nu mai portretiza doar personaje tinere, ci exprimă o identitate mai emancipată și agresivă.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

22:43 - De la controverse LGBT la zone de război și Duma de Stat. Transformarea radicală a lui Meybi Beibi
22:35 - România va avea un mecanism public de finanțare pentru tratamente stomatologice. Cum va funcționa
22:26 - Haos în Poiana Brașov. Pârtiile de schi, distruse de vijelie
22:18 - Dosarul care cutremură Anenii Noi. Fiul suspectului, reținut într-un caz ce vizează crime ascunse la o fermă de porci
22:06 - Mari sportivi morți în 2025. George Foreman, Mihai Leu, Diogo Jota sau Hulk Hogan, printre marile pierderi ale anului
21:56 - La ce deficit bugetar a ajuns România după primele 11 luni ale anului

HAI România!

Ion Cristoiu aruncă bomba: „Decembrie '89 a fost un talmeș-balmeș bine regizat”
Ion Cristoiu aruncă bomba: „Decembrie '89 a fost un talmeș-balmeș bine regizat”
Nicolae și Elena Ceaușescu - Ce nu știai despre relația lor de dragoste
Nicolae și Elena Ceaușescu - Ce nu știai despre relația lor de dragoste
Secretele Elenei Ceaușescu – Drumul din Petrești la București și primele contacte cu ilegaliștii
Secretele Elenei Ceaușescu – Drumul din Petrești la București și primele contacte cu ilegaliștii

Proiecte speciale