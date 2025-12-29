În 4 noiembrie 2025, în canalul de Telegram și rețelele sociale ale Partidului Liberal-Democrat din Rusia (LDPR) a apărut o știre potrivit căreia cântăreața Meybi Beibi (pe numele real Viktoria Lisiuk) a participat la trimiterea de ajutoare umanitare către „zona SVO” (operatiunea militara speciala) împreună cu președintele partidului, Leonid Slutski.

Ulterior, artista a publicat fotografii de la Duma de Stat. Deși nu a făcut de obicei declarații politice, Meybi Beibi a fost implicată în scene controversate încă de la începutul carierei, confruntându-se cu cenzură și schimbări semnificative de imagine.

Viktoria Lisiuk s-a născut în anul 1995 în orașul Zhabinka, regiunea Brest, în Belarus. Conform surselor biografice, în copilărie a studiat muzică, a dansat în grupuri populare și a cântat la instrumente precum tastatura într-o formație rock.

La vârsta de 16 ani s-a mutat la Sankt Petersburg, unde a intrat la o instituție de învățământ feroviar și s-a pregătit pentru o carieră de inginer de transport.

Cu toate acestea, până la al cincilea an de studiu și-a dat seama că nu dorește să lucreze în acest domeniu și a renunțat la facultate.

În această perioadă, ea s-a apropiat de cultura k-pop, a început să studieze dansuri inspirate de videoclipurile artiștilor coreeni și, prin intermediul unui cunoscut, raperul Vladimir Galat, a fost cooptată într-un proiect muzical – formația „Frendzona” („Friendzone”).

În 2018, Vladimir Galat a lansat ideea grupului „Frendzona”, un proiect virtual cu identități artistice alternative.

Membrii au adoptat pseudonime și personaje: Galat a devenit „Kroki Boi” (un rapper într-un costum de crocodil), trupi-rep-artistul Gleb Lisenko a devenit „Meyklav”, DJ-ul Valera și, nu în ultimul rând, Viktoria Lisiuk sub numele „Meybi Beibi”, o fată cu părul albastru care vocalizează melodic.

Primele melodii semnate de „Frendzona” au fost „Boichik” și „Devstvennitsa”. În scurt timp, identitățile reale ale membrilor au fost dezvăluite: publicul și media au recunoscut vocea lui Galat, Gleb Lisenko și pe Lisiuk în videoclipuri.

În videoclipul „Butylochka”, membrii trupei au încetat să mai ascundă identitatea și au apărut deschis, inclusiv într-o scenă de sărut între două femei, una fiind Meybi Beibi.

Versuurile formației „Frendzona” abordau teme considerate sensibile: adolescență, petreceri, sex, alcool, substanțe interzise și relații LGBT.

Personajele erau adesea adolescenți fictivi, iar Meybi Beibi era portretizată ca o elevă nonconformistă: „malyshka, eksperimentirui” (fetița experimentează) era una dintre liniile sale simbolice.

Popularitatea trupei a fost rapid însoțită de presiuni din partea instituțiilor de stat. La scurt timp după ce „Frendzona” a început să dea concerte live, au existat plângeri către procuratură, organizatori de concerte au fost confruntați cu inspecții, iar un concert în Krasnoyarsk a fost anulat.

Criticii acuzau muzica de „propagandă a relațiilor netradiționale”, conținut despre suicid sau consum de droguri, argumentând că acest gen de mesaje ar putea avea un efect negativ asupra tinerilor.

Pentru a preveni interziceri de concerte, membrii trupei au trimis versurile melodiilor pentru expertizare la Roskomnadzor (serviciul rus de supraveghere media). Potrivit mediei, au obținut aviz pozitiv, ceea ce le-a permis să continue turneul.

Cu toate acestea, instituțiile locale, inclusiv departamentul de muncă și protecție socială al Moscovei, au încercat să împiedice apariția trupei în spațiile publice, declarând că conținutul este dăunător și solicitând retragerea melodiilor de pe platforme.

După un timp, Meybi Beibi a început să dezvolte o carieră solo, iar stilul muzical a evoluat. Dacă în „Frendzona” domina emo-rapul, trapul și pop-punkul, în cariera solo Viktoria a trecut treptat spre hyperpop și hip-hop.

După destrămarea „Frendzona” (anunțată în 2022), artista a lansat albumul „Meybiland”, în cadrul căruia a publicat un diss la adresa rapperiței Instasamka (Daria Zoteeva).

În albumele următoare – „Shawty” (2023) și „Mayday” (2025) – tematica și tonul au continuat să reflecte o versiune mai matură și mai vehementă a artistei: nu mai portretiza doar personaje tinere, ci exprimă o identitate mai emancipată și agresivă.