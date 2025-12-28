Junta militară care a pus stăpânire pe Myanmar în urmă cu cinci ani încearcă să se legitimeze prin organizarea unor alegeri considerate de observatori o farsă, având în vedere că principalele partide politice au fost dizolvate, iar mulți dintre liderii acestora au fost închiși și aproape jumătate din țară nu poate vota din cauza războiului civil aflat în desfășurare, potrivit BBC.

Gruparea militară care guvernează ilegitim țara organizează un scrutin în mai multe etape, la aproape cinci ani după ce a preluat puterea printr-o lovitură de stat, care a stârnit o opoziție pe scară largă și a degenerat într-un război civil.

Observatorii spun că junta, cu sprijinul dictaturii comuniste de la Beijing, încearcă să-și legitimeze și să-și consolideze puterea în timp ce caută o cale de ieșire din impas. Peste 200 de persoane au fost deja acuzate pentru perturbarea sau opunerea la alegeri în temeiul unei noi legi care prevede pedepse severe, inclusiv pedeapsa cu moartea.

Sesiunile de vot au început duminică, după ce s-au raportat explozii în cel puțin două regiuni din Myanmar. Trei persoane au fost transportate la spital în urma unui atac cu rachete asupra unei case nelocuite din regiunea Mandalay, în primele ore ale zilei de duminică, a confirmat ministrul șef al regiunii. Una dintre aceste persoane se află în stare gravă.

Separat, peste zece case au fost avariate în orașul Myawaddy, lângă granița cu Thailanda, în urma unei serii de explozii care a avut loc sâmbătă seară. Iar un rezident local a declarat pentru BBC că un copil a fost ucis în atac și trei persoane au fost transportate la spital în stare de urgență.

Alegătorii au declarat că alegerile par mai „disciplinate și sistematice” decât cele anterioare. „Experiența votului s-a schimbat mult”, a spus Ma Su ZarChi, care locuiește în regiunea Mandalay. „Înainte să votez, mi-era frică. Acum că am votat, mă simt ușurat. Mi-am exprimat votul ca cineva care a făcut tot posibilul pentru țară.”

Junta birmaneză a respins criticile la adresa alegerilor, susținând că își propune să „readucă [țara] la un sistem democratic multipartit”. După ce și-a exprimat votul la o secție de votare puternic fortificată din capitală, șeful juntei, Min Aung Hlaing, a declarat că alegerile vor fi libere și corecte.

„Sunt comandantul-șef al Forțelor Armate, un funcționar public. Nu pot spune pur și simplu că vreau să fiu președinte”, a spus el, subliniind că există trei faze ale alegerilor. La începutul acestei săptămâni, el a avertizat că cei care refuză să voteze resping „progresul către democrație”.

Regizorul de film Mike Tee, actorul Kyaw Win Htut și comedianul Ohn Daing s-au numărat printre figurile proeminente condamnate în baza legii împotriva perturbării alegerilor, adoptată în iulie. Fiecare dintre ei a primit o pedeapsă de șapte ani de închisoare după ce a criticat un film care promova alegerile, a relatat presa de stat.

„Nu există condiții pentru exercitarea drepturilor la libertatea de exprimare, asociere sau întrunire pașnică”, a declarat Volker Türk, cel mai înalt oficial al Națiunilor Unite pentru drepturile omului. Civilii sunt „constrânși din toate părțile”, a declarat Türk într-un comunicat de marți, menționând că grupurile rebele armate au lansat propriile amenințări prin care cer oamenilor să boicoteze alegerile.

Armata a luptat pe mai multe fronturi, atât împotriva grupurilor de rezistență armată care se opun loviturii de stat, cât și împotriva armatelor etnice care au propriile miliții. Armata a pierdut controlul asupra unor mari părți ale țării într-o serie de eșecuri majore, dar a recuperat teritorii în acest an în urma atacurilor aeriene neobosite, facilitate de sprijinul din partea dictaturii comuniste din R.P. Chineză și a regimului Putin din Rusia.

Războiul civil a ucis mii de oameni, a strămutat alte milioane, a distrus economia și a lăsat un vid umanitar. Un cutremur devastator din martie și reducerile de finanțare internațională au agravat mult situația. Toate acestea, plus faptul că mari părți ale țării sunt încă sub controlul opoziției, reprezintă o provocare logistică uriașă pentru organizarea unor alegeri.

Votarea este programată să aibă loc în trei faze în următoarea lună în 274 din cele 330 de comune ale țării, restul fiind considerate prea instabile. Rezultatele sunt așteptate în jurul sfârșitului lunii ianuarie. Nu se așteaptă să se voteze nici măcar în jumătate din țară. Chiar și în comunele care votează, nu toate circumscripțiile electorale vor merge la urne, ceea ce face dificilă prognozarea unei posibile prezențe la vot.

Șase partide, inclusiv Partidul Uniunii Solidarității și Dezvoltării, susținut de armată, prezintă candidați la nivel național, în timp ce alte 51 de partide și candidați independenți vor concura doar la nivel de stat sau regional. Aproximativ 40 de partide, inclusiv Liga Națională a Democrației a lui Aung San Suu Kyi, care a obținut victorii zdrobitoare în 2015 și 2020, au fost interzise. Suu Kyi și mulți dintre liderii cheie ai partidului au fost închiși sub acuzații condamnate pe scară largă ca fiind motivate politic, în timp ce alții sunt în exil.

„Prin împărțirea votului în faze, autoritățile își pot ajusta tacticile dacă rezultatele din prima fază nu sunt cele dorite”, a declarat Htin Kyaw Aye, purtător de cuvânt al grupului de monitorizare a alegerilor Spring Sprouts, pentru agenția de știri Myanmar Now. Ral Uk Thang, rezident în statul Chin din vestul țării, consideră că civilii „nu își doresc alegeri”.

„Armata nu știe cum să guverneze țara noastră. Lucrează doar în beneficiul liderilor lor de rang înalt. „Când partidul lui Daw Aung San Suu Kyi era la putere, am experimentat puțină democrație. Dar acum tot ce facem este să plângem și să vărsăm lacrimi”, a declarat bărbatul în vârstă de 80 de ani.

Guvernele occidentale, inclusiv Regatul Unit și Parlamentul European, au respins votul ca fiind o farsă, în timp ce blocul regional ASEAN a cerut un dialog politic care să preceadă orice alegeri.