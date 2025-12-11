Atac aerian al juntei din Myanmar. Cel puțin 31 de persoane au murit într-un spital din vestul țării

Cel puțin 31 de persoane au fost ucise într-un atac aerian lansat de junta militară din Myanmar asupra unui spital din vestul țării Un lucrător umanitar a explicat că incidentul a avut loc pe fondul intensificării ofensivei armate înaintea alegerilor, potrivit AFP.

Wai Hun Aung, un lucrător comunitar, a declarat că situația este gravă, după un atac produs miercuri seara cu un avion militar asupra spitalului general din orașul Mrauk U, în statul Rakhine, aproape de frontiera cu Bangladesh. Wai Hung Aung a explicat că explozia a lovit direct unitatea medicală și a provocat un număr ridicat de victime.

”Există 31 de morţi şi credem că sunt şi mai mulţi. Sunt 68 de răniţi şi vor fi tot mai mulţi. Situația este teribilă” a declarat acesta.

Lucrătorul umanitar a precizat că au fost confirmați deja 31 de morți, menționând că bilanțul ar putea fi mai mare pe măsură ce sunt identificate și alte victime. El a precizat că 68 de persoane au fost rănite în urma atacului și că numărul răniților continuă să crească.

Joi dimineață, unitatea medicală era în ruine, cu acoperișul prăbușit, structuri distruse și cadavre pe jos, potrivit imaginilor distribuite de Wai Hun Aung și publicate pe rețelele de socializare, pe care presa nu a reușit să le verifice imediat. Acesta a declarat că pacienții rămași au fost mutați într-un loc sigur.

Un rezident de 23 de ani din Mrauk U a spus că a ajuns la fața locului imediat după exploziile de miercuri seara și a găsit spitalul în flăcări. El a relatat că a văzut numeroase cadavre și mulți răniți, solicitând ca numele să nu-i fie dezvăluit din motive de siguranță.

Junta a efectuat 2.165 de atacuri aeriene între ianuarie și sfârșitul lunii noiembrie, față de 1.716 în tot anul 2024, potrivit Armed Conflict Location & Event Data Project. Grupurile de rezistență apărute după lovitura de stat au colaborat cu armate etnice precum Armata Arakan pentru a înfrunta armata pe multiple fronturi.

De la încălcarea armistițiului în 2023, Armata Arakan a alungat armata din 14 dintre cele 17 așezări ale statului Rakhine și a preluat controlul asupra unei zone mai mari decât Belgia, conform unei analize ISEAS – Institutul Yusof Ishak. Așezarea Mrauk U, situată în nordul statului Rakhine, se află sub controlul Armatei Arakan de anul trecut.