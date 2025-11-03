Amalia Bellantoni, fostă membră SOS, în fața instanței. Judecătorii hotărăsc dacă va fi plasată în arest preventiv

Judecătorii urmează să decidă dacă Amalia Bellantoni, fosta membră a partidului SOS România, va fi plasată în arest preventiv pentru 30 de zile, după ce aceasta a fost reținută duminică împreună cu soțul ei. Potrivit anchetatorilor, Dominico Bellatoni și o altă persoană ar fi agresat un cuplu de vecini și le-ar fi reținut telefoanele. Dispozitivele ar fi fost predate soției sale, care a refuzat să le mai înapoieze.

„La data de 30 octombrie 2025, în jurul orei 19.50, polițiștii Secției 8 Poliție au fost sesizați, prin apel 112, de către o femeie în vârstă de 66 de ani, cu privire la faptul că, în jurul orei 19.30, în timp ce se afla împreună cu soțul său, un bărbat de 67 de ani, la adresa de domiciliu, situată în sectorul 2, ar fi fost agresați fizic, context în care le-ar fi fost sustrase mai multe telefoane mobile”, anunța, duminică seară, Poliţia Capitalei.

Domenico Bellantoni, în vârstă de 57 de ani, soțul Amaliei Bellantoni, de 43 de ani, ar fi agresat, împreună cu un alt bărbat, doi vecini. Cei doi soți ar fi fost loviți cu pumnii, picioarele și cu un obiect contondent în zona capului și a picioarelor.

Ulterior, Domenico Bellantoni și presupusul complice le-ar fi luat telefoanele cu care victimele încercau să filmeze incidentul. Dispozitivele ar fi fost date Amaliei Bellantoni, care ar fi refuzat să le returneze.

Soții Amalia și Domenico Bellantoni au fost găsiți și duși la sediul poliției pentru audieri, iar ulterior au fost reținuți pentru 24 de ore, fiind acuzați de tâlhărie calificată, complicitate la tâlhărie calificată și lovire.

Judecătorii urmează să decidă dacă vor emite mandat de arestare pentru 30 de zile. De asemenea, autoritățile îl caută pe complicele lui Domenico Bellantoni.

Amalia Bellantoni a fost membră a partidului SOS România și a candidat la președinția Consiliului Județean Călărași. Ulterior, s-a certat cu Diana Șoșoacă și a contestat candidatura acesteia la alegerile prezidențiale din noiembrie 2024.

În ultima perioadă, apărea frecvent ca invitată în emisiunile postului Realitatea Plus.