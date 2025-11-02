Bătăi și jaf într-un restaurant din Capitală. Soții Bellantoni, în custodia poliției

Proprietarii restaurantului cu specific sicilian din Bucureşti, Amalia şi Domenico Bellantoni, au fost reținuți, duminică, în urma unui dosar penal privind acuzații ce includ tâlhărie calificată, complicitate la tâlhărie și lovire sau alte violențe, potrivit IPJ.

Ancheta a fost iniţiată după ce un cuplu în vârstă a reclamat agresiuni grave şi furtul a trei telefoane mobile.

La data de 30 octombrie, seara, o femeie de 66 de ani a sesizat că, în timp ce se afla în curtea imobilului în care locuieşte, împreună cu soţul ei, în vârstă de 67 de ani, ar fi fost loviți și i s-ar fi sustras mai multe telefoane mobile.

Urmare a apelului la 112, poliţiştii de la Poliţia Capitalei – Secţia 8 au intervenit, constatând că faptele sesizate se confirmă, iar ambii vătămati au primit îngrijiri la faţa locului, fiind ulterior transportaţi la spital.

Conform surselor, „au fost loviţi cu pumnii, picioarele şi cu o bâtă la cap şi picioare”.

Din investigaţii a reieşit că, în curtea comună a imobilului din Sectorul 2 al Capitalei, cei doi vătămati ar fi fost atacati de doi bărbaţi: un bărbat în vârstă de 57 de ani, care le-ar fi smuls trei telefoane mobile din mâinile vătămăţilor şi le-ar fi predat unei femei de 43 de ani.

Ulterior, bărbatul şi femeia au fost identificaţi, conduşi la audieri, şi reţinuţi pentru 24 de ore.

Surse judiciare au declarat pentru Mediafax că este vorba despre soţii Amalia Bellantoni şi Domenico Bellantoni, proprietarii restaurantului cu specific sicilian, împreună cu un alt bărbat.

În timpul conflictului, se arată că vătămăţii au încercat să filmeze incidentul cu telefoanele lor, iar „Domenico Bellantoni le‑a luat şi le‑a dat soţiei lui”.

Cercetările sunt desfăşurate pentru infracţiunile de tâlhărie calificată, complicitate la tâlhărie calificată şi lovire sau alte violenţe, sub coordonarea Parchetului.

Infracţiunea de tâlhărie calificată intervine atunci când, în aceeaşi acţiune, are loc sustragerea de bunuri prin violenţă sau ameninţare, agravând fapta furtului.

Reţinerea inculpaţilor pentru 24 de ore este în conformitate cu procedura penală, urmând ca persoanele vătămate să îşi exercite dreptul de a formula plângere penală.

Ancheta continuă cu audieri suplimentare, verificarea filmărilor, expertize medico‑legale privind leziunile şi expertize tehnice referitoare la telefoanele sustrase.

De asemenea, poliţiştii vor stabili gradul de implicare al fiecăruia dintre persoanele reţinute, modul în care a fost orchestrat atacul şi traseul bunurilor sustrase.

Dacă vinovăţia va fi dovedită, inculpaţii riscă pedepse conform Codului penal pentru infracţiuni de tâlhărie şi violenţă.