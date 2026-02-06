International

Jordan Bardella, posibil candidat la alegerile prezidențiale din 2027 din Franța

Jordan Bardella, posibil candidat la alegerile prezidențiale din 2027 din FranțaJordan Bardella. Sursa foto: Instagram
Aproape 70% dintre persoanele care susțin Rassemblement National consideră că Jordan Bardella, actualul președinte al partidului, ar fi un candidat prezidențial mai puternic decât lidera istorică Marine Le Pen, potrivit Le Figaro.

Datele reies dintr-un sondaj realizat de institutul Odoxa. Cercetarea sociologică a fost realizată într-un context politic sensibil, marcat de evoluțiile juridice din dosarul Marinei Le Pen.

Jordan Bardella și impactul problemelor juridice ale Marinei Le Pen

Sondajul a fost efectuat după recomandările de condamnare formulate marți în cadrul procesului de apel al lui Marine Le Pen, procedură care urmează să se finalizeze săptămâna viitoare.

Lidera Rassemblement National se confruntă cu o interdicție electorală de cinci ani, sancțiune care i-ar putea bloca accesul la cursa prezidențială din 2027. În acest context, datele sondajului indică dificultăți tot mai mari pentru Le Pen în a-și menține poziția de principală opțiune a partidului pentru alegerile prezidențiale.

Bardella, opțiune viabilă dincolo de rolul de rezervă

Conducerea partidului a transmis în mod repetat că Jordan Bardella reprezintă „planul B” în eventualitatea în care Marine Le Pen nu va putea candida.

Marine le Pen

Marine le Pen / sursa foto: captură video

Totuși, creșterea popularității sale ridică semne de întrebare cu privire la statutul său real în strategia politică a formațiunii. Conform sondajului Odoxa, 57% dintre respondenți consideră că Bardella ar putea „exista politic” fără sprijinul direct al lui Le Pen, reducând astfel temerile legate de o eventuală dependență politică față de lidera sa.

În același timp, 40% dintre participanții la sondaj afirmă că iau în calcul să voteze pentru Bardella, comparativ cu 38% care ar vota pentru Marine Le Pen, diferență care sugerează o competiție tot mai strânsă între cei doi.

Jordan Bardella își reafirmă sprijinul pentru Marine Le Pen

În pofida acestor rezultate, Jordan Bardella a declarat în mod repetat că o susține pe Marine Le Pen. Joi, acesta a afirmat că lidera partidului este „nevinovată” și și-a exprimat speranța că Le Pen va rămâne „purtătorul de drapel” al extremei drepte la alegerile prezidențiale din 2027.

De cealaltă parte, Marine Le Pen a adoptat recent un ton mai rezervat în privința șanselor sale juridice. Deși a susținut anterior că acuzațiile sunt motivate politic și și-a declarat nevinovăția, aceasta a afirmat luna trecută că, „dacă a fost comisă o infracțiune, aceasta nu a fost făcută intenționat”.

Verdictul în acest caz este așteptat înainte de vară, iar Le Pen a precizat că decizia va fi determinantă pentru viitorul său politic.

