Jordan Bardella, atacat cu ouă când dădea autografe. Tocmai își lansa cartea „Ce vor francezii”

Președintele Partidului Rassemblement National (RN), Jordan Bardella, a fost implicat într-un incident violent sâmbătă, în orașul Moissac din Tarn-et-Garonne, în timpul unei sesiuni de autografe pentru cartea sa „Ce que veulent les Français” („Ce vor francezii”), potrivit declarațiilor echipei sale.

Evenimentul a început normal, Bardella discutând cu publicul și răspunzând întrebărilor jurnaliștilor până în jurul orei 14:00 (15:00 ora României). În jurul orei 15:45 (16:45 ora României), un bărbat în vârstă de aproximativ 70 de ani s-a apropiat și i-a aruncat un ou în cap în timp ce președintele RN oferea dedicații.

Agresorul a fost imediat reținut și arestat de autorități, iar președintele RN nu a suferit răni. „Este bine”, au transmis colaboratorii săi, precizând că politicianul a fost scos din sală aproximativ 20 de minute, dar s-a întors ulterior pentru a continua interacțiunea cu cititorii.

Conducerea partidului a pus incidentul în legătură cu prezența a circa 50 de manifestanți în apropierea evenimentului, sugerând că agresiunea ar fi fost parte a unei acțiuni de protest. În urma evenimentului, au fost depuse plângeri oficiale atât în numele lui Jordan Bardella, cât și în numele partidului Rassemblement National.

Après plusieurs heures de dédicaces, vous êtes toujours aussi nombreux à #Moissac 🙏 Votre confiance nous confère une éminente responsabilité : celle de tout faire pour remettre du bon sens à la tête de l'Etat. pic.twitter.com/Jg17kMUT7E — Jordan Bardella (@J_Bardella) November 29, 2025

Președintele Partidului Rassemblement National n-a dat declarații despre acest incident.

Jordan Bardella, născut pe 13 septembrie 1995 la Paris, este un politician francez și lider al partidului de extremă dreaptă Rassemblement National. Este cunoscut pentru abordările sale naționaliste și pentru implicarea activă în politică de la o vârstă foarte tânără.

El a fost ales europarlamentar în 2019, devenind unul dintre cei mai tineri membri ai Parlamentului European. Înainte de a prelua conducerea RN, a deținut funcția de vicepreședinte al partidului și a fost implicat în coordonarea campaniilor electorale pentru alegerile locale și europene.

Este considerat unul dintre principalii promotorii strategiilor de modernizare și atragere a tinerilor în rândul partidului de extremă dreapta francez.