International Bardella vs. Le Pen. Rassemblement National, în plină revoluție internă







Rassemblement National se află într-un moment decisiv, pe măsură ce tensiunile interne cresc între Marine Le Pen și Jordan Bardella privind cine va conduce partidul în cursa prezidențială din Franța în 2027, potrivit analiștilor politici francezi.

În timp ce Le Pen se confruntă cu o condamnare pentru fraudă, Bardella câștigă teren în sondaje și atrage un electorat mai conservator și pro-business.

Această confruntare nu este doar o luptă pentru un loc pe lista candidaților, ci un test al identității și viitorului Rassemblement National , partidul care a remodelat politica franceză în ultimele două decenii.

Fondat de Jean-Marie Le Pen în 1972 sub denumirea Front National, Rassemblement National (NR) a devenit principalul vehicul al dreptei franceze. Marine Le Pen, fiica fondatorului, a preluat conducerea partidului în 2011 și a redefinit imaginea sa, încercând să-l „mainstreamizeze” pentru electoratul larg.

Le Pen a participat la trei alegeri prezidențiale, apropiindu-se treptat de succes, dar încă blocată de sistemul francez în două tururi, care permite alianțele strategice împotriva candidaților extremiști în runda finală.

Platforma sa s-a concentrat tradițional pe protecție socială pentru muncitori, combaterea imigrației și critici la adresa Uniunii Europene.

Această strategie a consolidat sprijinul în regiunile industriale și defavorizate, dar a limitat atracția pentru clasele mai bogate și votanții centrului-dreapta.

Jordan Bardella, în vârstă de 29 de ani și președintele partidului, a fost perceput inițial ca un protejat loial al lui Le Pen. În ultimele luni, însă, el a început să-și construiască propria identitate politică și să câștige teren în sondaje, devenind o alternativă credibilă pentru 2027.

Bardella își extinde campania către electoratul conservator și pro-business, concentrându-se pe reducerea taxelor și a birocrației și pe o gestionare mai eficientă a finanțelor publice.

Inspirându-se din succesul Giorgia Meloni, in Italia, Bardella promovează o versiune mai moderată și economic liberală a extremei drepte, diferită de stilul populist și anti-UE al lui Le Pen.

Această strategie îl face mai atractiv pentru votanții de centru-dreapta care altfel ar fi ezitat să voteze National Rally.

Tensiunile dintre Le Pen și Bardella nu sunt doar personale, ci și ideologice. Vechea gardă a partidului rămâne loială lui Le Pen și se teme că abordarea mai liberală a lui Bardella ar putea dilua mesajul tradițional de protecție socială și naționalism.

În același timp, conducerea partidului conștientizează că pentru a câștiga președinția este necesar să atragă votanți de centru-dreapta, un obiectiv dificil pentru Le Pen din cauza trecutului său și a condamnării recente.

Confruntarea devine și mai complicată din cauza unei decizii judecătorești care ar putea împiedica candidatura lui Le Pen. În acest context, Bardella devine planul B al partidului, pregătit să preia ștafeta, dar fără a o submina deschis pe mentorul său.

Această dualitate generează o campanie „cu două fețe”, în care ambii lideri trebuie să-și arate forța, dar să mențină aparența coeziunii.

Sprijinul Rassemblement National se bazează pe două segmente distincte: clasa muncitoare din nord-estul Franței și clasele mijlocii și antreprenoriale din sud.

Le Pen a excelat în regiunile industriale, unde protecționismul și preocupările legate de costul vieții au câștigat voturi. Bardella, prin contrast, atrage atenția mediului de afaceri și al votanților mai bogați, propunând o agendă economică mai liberală și mai conciliantă cu piața.

Această strategie poate transforma partidul într-o forță electorală mai largă, dar riscă să creeze fricțiuni interne. Loyalistii lui Le Pen se tem că mesajul tradițional, care a adus voturi în trecut, ar putea fi slăbit, iar votanții claselor muncitoare ar putea simți că partidul îi abandonează.

Jordan Bardella urmărește o strategie clară: captarea votanților centrului-dreapta, în special a celor care au votat anterior pentru Les Républicains.

În acest scop, el se întâlnește cu lideri conservatori și ex-președinți, cum ar fi Nicolas Sarkozy, și promovează politici economice compatibile cu așteptările acestui segment de alegători.

Acest demers îl face mai „palatabil” decât pe Le Pen, care rămâne asociată cu politica protecționistă, criticile la adresa UE și promisiuni economice considerate extreme, cum ar fi ieșirea din zona euro, pe care partidul nu le mai susține.

În ciuda diferențelor economice, Le Pen și Bardella împărtășesc agenda tradițională a Rassemblement National în materie de imigrație și securitate.

Aceste teme rămân decisive pentru baza partidului, dar Bardella încearcă să le combine cu o abordare economică mai pragmatică, în timp ce Le Pen se concentrează pe protecția socială și pe problemele muncitorilor dezavantajați.

Această combinație de teme ar putea consolida sprijinul partidului, dar riscă să creeze ambiguitate în mesaj și să provoace confuzie în rândul alegătorilor tradiționali.

Sistemul francez în două tururi reprezintă un obstacol major pentru candidații dreptei. În primul tur, Le Pen sau Bardella pot câștiga voturi, dar în turul doi, alianțele centriste și de stânga pot bloca accesul lor la președinție.

Dacă Le Pen va fi barată de la candidatură din cauza condamnării, Bardella devine candidatul principal, pregătit să atragă votanți de centru-dreapta și să crească șansele National Rally de a depăși pragul de 50% în turul doi.

Acest scenariu transformă alegerile din 2027 într-o bătălie pentru identitatea partidului și pentru modul în care extrema dreaptă va fi percepută în Franța și Europa.

Rassemblement National se află într-un moment crucial: trebuie să îmbine tradiția populistă și protecționistă a lui Le Pen cu abordarea economică liberală și pro-business a lui Bardella.

Modul în care va gestiona această tranziție va influența nu doar soarta partidului în 2027, ci și poziția Franței în politica europeană și internațională.

Bardella pare să aibă avantajul electoral și sprijinul segmentelor conservatoare emergente, dar Le Pen rămâne simbolul partidului și garantează sprijinul bazei tradiționale.

Viitorul Rassemblement National va depinde de capacitatea sa de a reconcilia aceste două viziuni și de a construi o coaliție largă care să poată învinge centrul și stânga franceză în turul doi al alegerilor prezidențiale.