John Bolton, consilierul care l-a trădat pe Trump, 18 capete de acuzare legate de spionaj

John Bolton, fost consilier pentru securitate națională al Casei Albe și fost ambasador al Statelor Unite la Organizația Națiunilor Unite, a fost inculpat joi pentru 18 capete de acuzare legate de manipularea necorespunzătoare a documentelor clasificate, potrivit informațiilor obținute de surse media americane.

Conform actului de inculpare, Bolton a transmis informații clasificate unor persoane neautorizate și a reținut documente sensibile în reședința sa din Maryland, ceea ce ridică probleme semnificative privind securitatea națională a Statelor Unite.

Actul de inculpare detaliază că John Bolton a fost acuzat de opt capete pentru transmiterea de informații privind apărarea națională și de zece capete pentru păstrarea neautorizată a acestor informații.

Documentele implicate variau de la nivel „SECRET” la „TOP SECRET/SCI” și conțineau detalii despre operațiuni militare viitoare, metode de colectare a informațiilor și acțiuni secrete în străinătate.

Conform actului de inculpare, „în perioada 9 aprilie 2018 – 22 august 2025, Bolton a abuzat de poziția sa de consilier pentru securitate națională, împărtășind peste o mie de pagini de informații despre activitățile sale zilnice – inclusiv informații clasificate la nivel TOP SECRET/SCI – unor persoane neautorizate, denumite Individ 1 și Individ 2. De asemenea, a păstrat ilegal documente, note și scrieri legate de apărarea națională în locuința sa din Montgomery County, Maryland.”

Documentele transmise de Bolton includeau informații despre atacuri viitoare planificate de grupuri adversare în străinătate, metode de colectare a informațiilor umane, coordonarea cu parteneri de legătură și acțiuni secrete desfășurate de guvernul american.

FBI a identificat faptul că unele documente dezvăluiau planuri de lansare a rachetelor de către state străine și cunoștințe ale adversarilor privind acțiunile viitoare ale SUA.

Directorul FBI, Kash Patel, a declarat:

„Investigația FBI a relevat că John Bolton a transmis informații de maximă importanță folosind conturi personale online și a reținut documentele respective în locuința sa, încălcând direct legea federală. Cazul se bazează pe muncă meticuloasă a profesioniștilor FBI, care au urmat faptele fără teamă sau favoruri. Nu vom tolera folosirea justiției ca armă politică, iar FBI va face tot ce este necesar pentru a aduce în justiție pe oricine amenință securitatea națională.”

Casa lui John Bolton din Bethesda, Maryland, a fost percheziționată de agenți federali în august 2025, ca parte a anchetei privind păstrarea necorespunzătoare a documentelor clasificate.

Documentele depuse la instanță arată că FBI a confiscat două iPhone-uri, trei computere, un hard disk Seagate și două unități USB Sandisk de 64 GB.

De asemenea, agenții au ridicat dosare tipărite și documente etichetate „Trump I-IV” și un binder alb intitulat „Statements and Reflections to Allied Strikes…”.

Potrivit lui Patel, „investigația a fost bazată pe dovezi furnizate de Directorul CIA John Ratcliffe, care a permis FBI să obțină acces limitat la informații de securitate națională justificând percheziția.”

Surse apropiate anchetei au menționat că documentele confiscate conțineau informații extrem de sensibile despre operațiuni militare, metode de colectare a informațiilor și planuri de atac ale unor adversari internaționali.

John Bolton a fost consilier pentru securitate națională în administrația Trump, între 2018 și 2019, fiind cunoscut pentru pozițiile sale ferme în politica externă și securitatea națională.

În timpul administrației Trump, Departamentul de Justiție a argumentat că memoriile sale din cartea „The Room Where It Happened” conțineau informații clasificate și a încercat să blocheze publicarea acestora.

Ulterior, un judecător federal a permis publicarea cărții, iar administrația Biden a abandonat ancheta penală și procesul civil împotriva lui Bolton în 2021.

Avocatul lui Bolton a afirmat că un oficial senior responsabil de revizuirea pre-publicare a cărții a efectuat un control de patru luni și a concluzionat că volumul nu conținea informații clasificate.

Cu toate acestea, documentele confiscate ulterior în 2025 sunt considerate extrem de sensibile, iar autoritățile susțin că reținerea și transmiterea lor reprezintă încălcări grave ale legii federale.

Procurorul general Pam Bondi a declarat:

„Există un singur nivel de justiție pentru toți americanii. Oricine abuzează de o poziție de putere și pune în pericol securitatea națională va fi tras la răspundere. Nimeni nu este mai presus de lege.”

În plus, raidul și inculparea lui Bolton au fost analizate în contextul acuzațiilor anterioare privind manipularea documentelor clasificate de foști oficiali ai Casei Albe.

Bolton însuși a criticat public modul în care Trump a gestionat documentele clasificate, dar a insistat că procesul legal trebuie respectat.

Actul de inculpare subliniază că documentele reținute de Bolton conțineau informații cruciale despre planuri de atac ale adversarilor internaționali, acțiuni secrete și metode de colectare a informațiilor umane.

Experții în securitate națională susțin că divulgarea acestor informații către persoane neautorizate ar fi putut compromite operațiuni militare și strategii diplomatice ale Statelor Unite.

Un analist juridic a declarat:

„Riscul pe care și l-a asumat Bolton prin transmiterea acestor documente este semnificativ. Faptele descrise în inculpare arată o lipsă de respect față de protocoalele de securitate națională, ceea ce justifică ancheta FBI și acțiunile legale.”

Ancheta privind reținerea de documente clasificate de John Bolton a început cu mai mulți ani în urmă, dar a fost întreruptă temporar de administrația Biden, potrivit unor oficiali de rang înalt.

Reînceperea investigației a condus la raidul din august 2025 și, în final, la inculparea oficială pe 16 octombrie 2025.

Pe lângă documentele clasificate, ancheta a scos la iveală tehnologie și dispozitive electronice personale ale lui Bolton care ar fi fost utilizate pentru stocarea și transmiterea informațiilor sensibile.

FBI a subliniat că procesul de colectare a dovezilor a respectat toate procedurile legale și a fost documentat cu atenție pentru a preveni orice contestație legală.

Cazul lui John Bolton reprezintă o nouă etapă în discuțiile privind securitatea informațiilor clasificate și responsabilitatea oficialilor de rang înalt.

Analistii subliniază că ancheta și inculparea sa vor fi urmărite îndeaproape atât de comunitatea juridică, cât și de publicul larg, dat fiind impactul asupra politicii externe și a securității naționale.

Directorul FBI, Kash Patel, a reiterat:

„Oricine pune în pericol securitatea națională va fi tras la răspundere. Acțiunile noastre reflectă angajamentul ferm al FBI față de respectarea legii și protejarea informațiilor sensibile.”

În timp ce procesul juridic împotriva lui Bolton urmează să continue, acest caz ridică întrebări importante despre protecția documentelor clasificate și despre responsabilitatea celor care ocupă poziții de putere în guvernul american.