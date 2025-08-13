International

Trump în război cu presa pro-Democrată din SUA. Acuzații de fake news

Donald Trump. Sursa foto: Instagram
Donald Trump a criticat dur presa americană, acuzând-o că distorsionează realitatea întâlnirii sale cu Vladimir Putin.  Președintele Statelor Unite a susținut, într-o postare pe rețelele sociale, că jurnaliștii promovează opiniile unor „oameni concediați” și „foarte neinspirați”, menționându-l pe fostul consilier John Bolton, care a afirmat că „Putin a câștigat deja”, în pofida faptului că discuțiile au loc pe teritoriul american.

Trump a adăugat că, indiferent de rezultatul negocierilor, mass-media l-ar prezenta într-o lumină negativă.

Critici dure din partea lui Donald Trump

Donald Trump a lansat o nouă serie de acuzații la adresa presei, spunând că aceasta „lucrează peste program” pentru a submina percepția publică asupra întâlnirii sale cu liderul rus. În opinia sa, mass-media selectează în mod intenționat surse critice, precum John Bolton, pentru a crea impresia că Statele Unite ar fi dezavantajate înainte de finalizarea discuțiilor.

Declarația lui Trump vine pe fondul tensiunilor geopolitice și al interesului crescut pentru relația Washington-Moscova. Fostul președinte a susținut că orice concesie obținută de SUA ar fi prezentată negativ, folosind o formulare ironică: chiar dacă ar primi „Moscova și Leningrad gratis” într-un acord, presa ar susține că a făcut „o afacere proastă”.

Reacții și conexiuni cu alte subiecte sensibile

În același mesaj, Trump a făcut aluzie la o presupusă „corupție” a jurnaliștilor, afirmând că „adevărata știre” ar fi legată de comportamentele neetice ale acestora. Comentariile sale au venit într-un context tensionat, în care acuzele reciproce între politicieni și mass-media s-au intensificat.

Separat, Trump a făcut referire indirectă la o altă temă controversată – acuzațiile potrivit cărora Israel ar fi vizat deliberat jurnaliști. El a sugerat că ignorarea unor conexiuni cu grupări precum Hamas reprezintă o abordare părtinitoare, dar previzibilă, din partea unor surse media.

Această asociere între două subiecte distincte – relația SUA-Rusia și conflictul israeliano-palestinian – reflectă strategia retorică a lui Trump de a sublinia percepția sa despre lipsa de obiectivitate în presă.

Implicațiile declarațiilor lui Donald Trump

Afirmațiile lui Trump au potențialul de a influența atât percepția publicului american asupra întâlnirilor internaționale, cât și dinamica campaniei sale politice. Acuzațiile directe la adresa presei pot mobiliza susținătorii, dar pot accentua și polarizarea opiniei publice.

Pe plan internațional, astfel de comentarii ar putea complica percepția partenerilor și adversarilor SUA, mai ales dacă sunt interpretate ca un semn de slăbire a consensului intern. Relația cu Rusia rămâne un subiect sensibil, iar remarcile lui Trump sunt urmărite atent în capitalele occidentale.

