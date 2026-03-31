Economistul Radu Georgescu, despre riscurile de bulă în 2026: AI, imobiliare și împrumuturi

Economistul Radu Georgescu a făcut o analiză asupra ciclurilor economice globale și a situației macroeconomice din România, cu referiri la crizele din 2000 și 2008, precum și la riscurile percepute în 2026.

Într-o analiză pe Facebook este descris un model recurent al economiei globale ca un „joc Popa Prostul”, în care perioadele de creștere sunt susținute de expansiunea creditului.

În acest cadru, statele și companiile ar fi beneficiat, în diferite etape, potrivit lui Radu Georgescu, de acces facil la finanțare, ceea ce a contribuit la extinderea consumului și la aprecierea unor clase de active, inclusiv acțiuni și imobiliare. Ulterior, aceste cicluri ar fi condus la formarea unor dezechilibre și corecții pe piețe.

Sunt menționate două momente istorice ca exemple ale acestor corecții. În anul 2000, sectorul tehnologic a fost afectat de prăbușirea bulei dot-com. Apoi, în 2008, criza financiară globală a fost asociată cu prăbușirea pieței imobiliare și cu deteriorarea piețelor de credit.

“În anul 2000 lucram la cea mai mare firmă de contabilitate din lume. Am văzut live cum se prăbușește bula dot-com. În anul 2008 eram director financiar la cea mai mare firmă din lume de la acea data. Am văzut live cum se prăbușește piața imobiliară. În 2026 sunt mai mulți Jokeri în joc. Bula din AI. Bula din imobiliare. Bula împrumuturilor”, scrie economistul.

Pentru 2026 sunt indicate mai multe zone de risc simultan. Sunt menționate tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu și posibile efecte asupra pieței petrolului.

“Ca să fie jocul și mai palpitant, în ultima lună a mai apărut un Joker. Războiul din Iran și criza petrolului”, notează Radu Georgescu.

Aceste elemente sunt prezentate ca factori care pot influența în același timp economia globală și piețele financiare.

În privința României, sunt invocate dezechilibre fiscale și monetare, într-o perioadă de inflație ridicată comparativ cu alte state europene. Sunt menționate creșteri recente de taxe și impactul acestora asupra economiei.

În plan monetar este semnalată relația dintre dobânda de politică monetară și inflație, considerată dezechilibrată în anumite perioade recente.

“Din punct de vedere fiscal România este în pom și pomul în aer. Acum Guvernul ar trebui să bage bani în piață pentru a ajuta economia și populația. Dar Guvernul scoate bani din piață prin avalanșa de creșteri de taxe din ultimele 8 luni. Și din punct de vedere monetar România este în pom și pomul în aer. Avem cea mai mare inflație din Europa. Și vine un nou val inflaționist peste România”, scrie economistul.

În continuare, sunt reamintite de către Radu Georgescu anunțuri atribuite conducerii băncii centrale în perioade diferite de criză. În 2008, în timpul turbulențelor financiare globale, a fost folosită expresia „mai ușor cu criza pe scări”.

Apoi, în 2022, când inflația a explodat în România, guvernatorul recomanda „ceai de tei”.

“În România ne rămâne doar să cumpărăm tei. Să punem un ceai. Și să facem mișto și bășcălie. Atât s-a putut”, încheie, într-o notă pesimistă, economistul.