JD Vance, ținta protestatarilor pro-Ucraina. A fost nevoit să își ascundă familia

JD Vance și familia sa au fost relocați într-un loc secret, după ce s-au lovit de furia protestatarilor pro-Ucraina. Aceștia i-au așteptat în fața unei stațiuni din Vermont.

Protestatarii s-au adunat în stațiunea Sugarbush Ski Resort și au purtat pancarte cu mesaje precum „Vance este un trădător. Du-te și schiază în Rusia” sau „JD Vance este un gunoi nazist”.

Alte imagini de pe rețelele de socializare au surprins manifestanți cu mesaje precum „Trump îl servește pe Putin” și „Alături de Ucraina”.

“Go, ski in Russia,” - VP Vance met with protest at Sugarbush Ski Resort in Vermont. pic.twitter.com/n6Mtb50j5r

— Nana Sajaia (@NanaSajaia) March 1, 2025