Jason Momoa, evacuat din locuința sa, după inundațiile istorice din North Shore, Hawaii

Actorul Jason Momoa a anunțat că a fost nevoit să își evacueze locuința de pe North Shore, în insula Oʻahu, după ce inundații istorice au afectat grav zona, pe fondul unor furtuni puternice și al ploilor abundente, potrivit Fox News.

Potrivit mesajelor publicate de actor pe rețelele sociale, el și familia sa au părăsit casa după întreruperea alimentării cu energie electrică, în contextul în care cicloanele sezoniere au provocat pagube importante în mai multe regiuni din Hawaii.

Într-o postare distribuită online, starul din „Aquaman” a transmis că familia sa este în afara pericolului imediat, dar a subliniat că multe alte persoane au fost afectate de situație.

Actorul a descris situația din North Shore drept una extrem de dificilă și a lansat un apel la prudență pentru locuitorii din zonă.

„North Shore este într-o situație foarte grea acum. Sper ca toată lumea să fie în siguranță și să reușească să plece. Aveți grijă acolo”, a transmis acesta.

Inundațiile au afectat mai multe comunități din Oʻahu, iar autoritățile au menținut avertismente și ordine de evacuare pentru regiunile expuse riscului. Potrivit informațiilor disponibile, peste 2.000 de persoane se aflau încă fără energie electrică duminică, după ce statul Hawaii s-a confruntat cu cele mai grave inundații din ultimele peste două decenii.

În același timp, furtuna a determinat emiterea unor ordine de evacuare pentru aproximativ 5.500 de persoane din nordul orașului Honolulu.

Datele comunicate de autorități arată că nu au fost raportate decese, însă peste 200 de persoane au fost salvate din apele revărsate.

Deși a fost nevoit să își părăsească locuința, Jason Momoa s-a implicat ulterior în sprijinirea comunităților afectate. Într-un alt mesaj publicat online, actorul a vorbit despre impactul recentelor furtuni asupra locuitorilor din Oʻahu, în special asupra celor aflați deja în situații vulnerabile.

„Ultimele săptămâni au fost apăsătoare”, a scris Momoa. „Furtunile, inundațiile, ploile continue din Oʻahu i-au afectat pe mulți dintre oamenii noștri, mai ales pe cei care se confruntau deja cu dificultăți. Vedem familii strămutate, comunități care se luptă să facă față și vecinii noștri fără adăpost, loviți cel mai puternic.”

Potrivit relatării sale, Jason Momoa și partenera sa, actrița Adria Arjona, au distribuit peste 200 de porții de mâncare localnicilor afectați de inundații. Cei doi au mers în partea de vest a insulei pentru a oferi ajutor și pentru a transmite un mesaj de susținere către comunitate.

— Washington Eye (@washington_EY) March 23, 2026

„Am petrecut timp în partea de vest, încercând doar să arătăm că ne pasă, să aducem mâncare și să le reamintim oamenilor din comunitatea noastră că îi vedem, că suntem alături de ei și că nu sunt singuri”, a scris actorul. El a adăugat: „Asta înseamnă aloha. Să fii alături unii de ceilalți atunci când contează cel mai mult.”

Guvernatorul statului Hawaii, Josh Green, a declarat că situația rămâne în continuare critică, chiar și după primele intervenții ale echipelor de urgență. Acesta a precizat sâmbătă că statul se află încă „în plin eveniment”, în condițiile în care o avertizare de inundații la nivel de stat a rămas în vigoare pe parcursul weekendului, după emiterea ordinelor de evacuare pentru zonele Waialua și Haleʻiwa.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, guvernatorul a atras atenția că riscurile persistă din cauza nivelului ridicat de saturație a solului. „Condițiile rămân periculoase deoarece solul este deja saturat, ceea ce înseamnă că va fi nevoie de mult mai puțină ploaie pentru a declanșa inundații, închideri de drumuri și pagube”, a transmis Josh Green.

Acesta a mai declarat că valoarea totală a pagubelor ar putea depăși un miliard de dolari, fiind semnalate distrugeri la aeroporturi, drumuri, locuințe și la un spital din Maui.

Evenimentele din Hawaii vin într-un moment în care autoritățile continuă să evalueze amploarea efectelor produse de ploile torențiale și de revărsările de ape, în timp ce numeroase comunități încearcă să gestioneze consecințele unuia dintre cele mai severe episoade de inundații din ultimii ani.