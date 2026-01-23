Japonia organizează alegeri anticipate. Parlamentul a fost dizolvat

Premierul Japoniei, Sanae Takaichi, a dizolvat oficial vineri camera inferioară a Parlamentului, declanșând organizarea de alegeri anticipate pe 8 februarie, într-un demers menit să consolideze sprijinul electoral pentru partidul aflat la guvernare, informează Associated Press.

Decizia deschide formal calea unei noi confruntări electorale, la doar trei luni după ce Takaichi a devenit prima femeie prim-ministru din istoria Japoniei. Mișcarea politică vine într-un moment în care lidera executivului se bucură de un nivel ridicat de popularitate, de aproximativ 70%, dar riscă să amâne adoptarea bugetului destinat relansării economiei și temperării creșterii accelerate a prețurilor.

Aleasă în luna octombrie, Sanae Takaichi încearcă să profite de capitalul de încredere acumulat pentru a ajuta partidul său, Partidul Liberal Democrat, să recupereze pierderile suferite în urma unor înfrângeri electorale majore din ultimii ani. Totuși, formațiunea se confruntă în continuare cu efectele unor scandaluri de corupție și cu controversele generate de legăturile sale anterioare cu Biserica Unificării.

În acest context, rămâne incert dacă noua alianță de opoziție, Alianța Reformistă Centristă, va reuși să atragă votanții moderați. Partidele de opoziție sunt în continuare fragmentate și, deocamdată, nu reprezintă o amenințare majoră pentru dominația LDP.

Takaichi se confruntă și cu deteriorarea relațiilor cu China, după ce a făcut declarații considerate favorabile Taiwanului. Beijingul a reacționat dur, intensificând presiunile economice și diplomatice. În același timp, președintele SUA, Donald Trump, îi solicită Japoniei să crească semnificativ cheltuielile pentru armament, pe fondul competiției strategice tot mai accentuate dintre Washington și Beijing în regiune.

Dizolvarea camerei inferioare, alcătuită din 465 de membri, declanșează o campanie electorală de 12 zile, care va începe oficial marți. Momentul anunțului a fost marcat de un gest simbolic: după ce președintele Camerei, Fukushiro Nukaga, a declarat Parlamentul dizolvat, deputații s-au ridicat în picioare, au strigat de trei ori „banzai” („trăiască”) și au părăsit sala pentru a intra în campanie.

Prin convocarea alegerilor anticipate, Takaichi urmărește să transforme popularitatea personală într-o majoritate solidă în camera inferioară, cea mai puternică dintre cele două camere ale Parlamentului Japoniei. LDP și partenerii săi de coaliție dețineau anterior o majoritate fragilă, după pierderile suferite la alegerile din 2024.

Coaliția nu controlează camera superioară și este nevoită să se bazeze pe sprijinul opoziției pentru adoptarea legislației. Liderii opoziției au criticat-o pe Takaichi pentru decizia de a amâna aprobarea bugetului necesar finanțării măsurilor economice-cheie.

„Cred că singura opțiune este ca poporul, în calitate de suveran, să decidă dacă Sanae Takaichi ar trebui să fie prim-ministru”, a declarat ea luni, într-o conferință de presă în care a anunțat planurile pentru alegeri. „Îmi pun cariera de prim-ministru în joc.”

O conservatoare declarată, Takaichi dorește să scoată în evidență contrastul față de predecesorul său centrist, Shigeru Ishiba. Ea susține că alegătorii trebuie să judece politicile sale privind cheltuielile publice, consolidarea militară și înăsprirea regulilor de imigrație, măsuri menite să facă Japonia „puternică și prosperă”.

Deși stilul său hotărât și imaginea optimistă i-au adus un val de susținere, LDP rămâne nepopular în rândul unei părți a electoratului, afectat de scandalurile de finanțare politică. O parte dintre alegătorii tradiționali s-au orientat către formațiuni populiste de extremă dreaptă, precum partidul anti-globalist Sanseito.

Pe fondul tensiunilor regionale, Takaichi a sugerat că Japonia ar putea interveni în cazul unei acțiuni militare a Chinei împotriva Taiwanului, insulă autoguvernată revendicată de Beijing. Reacția Chinei a fost una dură, incluzând măsuri de represalii economice și diplomatice.

În paralel, prim-ministra vrea să accelereze consolidarea militară și să majoreze bugetul apărării, în timp ce Donald Trump continuă să facă presiuni pentru creșterea contribuției Japoniei la securitatea regională.

Takaichi afirmă că are nevoie de un mandat popular clar pentru a implementa politicile convenite cu noul partener de coaliție, Partidul Inovației din Japonia. Acordul, semnat în octombrie, vizează obiective precum o armată mai puternică, menținerea succesiunii imperiale exclusiv masculine și accelerarea repornirii reactoarelor nucleare nefuncționale.

Înțelegerea a fost încheiată după ce aliatul tradițional al LDP, Komeito, a părăsit coaliția de guvernare, invocând diferențe ideologice și lipsa unor măsuri ferme anticorupție. Ulterior, Komeito s-a alăturat Partidului Democrat Constituțional pentru a forma Alianța Reformistă Centristă.

„Acum este șansa noastră de a lansa mișcarea centristă”, a declarat Yoshihiko Noda. El a precizat că alianța urmărește construirea unei societăți diverse, egale din punct de vedere al genului și incluzive, bazate pe „politici centrate pe oameni”, într-o conferință comună cu copreședintele alianței, Tetsuo Saito.

Deși opoziția este considerată prea divizată pentru a câștiga alegerile, iar sondajele nu sunt favorabile alianței, capacitatea Komeito de a mobiliza voturile susținătorilor săi face din această competiție una de urmărit.