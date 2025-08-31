Politica Janis Mazeiks a plecat. Cine este noul ambasador al Uniunii Europene la Chişinău







Republica Moldova. Uniunea Europeană va avea un nou ambasador la Chişinău. Janis Mazeiks va fi înlocuit cu Iwona Piórko Bermig.

Mandatul de patru ani al lui Janis Mazeiks la şefia Delegaţiei Uniunii Europene la Chişinău a expirat recent. Iar la 30 august diplomatul a părăsit teritoriul Republicii Moldova.

Potrivit anunţului făcut pe 30 august 2025de către Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate și Vice-președinte al Comisiei Europene, Kaja Kallas, noul ambasador al Uniunii Europene în Republica Moldova este Iwona Piórko Bermig.

Iwona Piorko este de origine poloneză. Ea a studiat lima şi literatura spaniolă la Universitatea din Varșovia în perioada 1992 - 1997. În 1998, a obținut diploma de Master în Studii Europene Avansate de la Colegiul Europei.

În 2001, și-a început doctoratul la Universitatea din Sussex. În 2005, și-a finalizat doctoratul în Studii Europene Contemporane în domeniul Politicii Europene de Vecinătate. Din 1999 până în 2000, a lucrat ca asistentă academică la Colegiul Europei, în Bruges.

În 2005, și-a început cariera la Comisia Europeană. Până în 2010, a fost responsabilă de politicile privind integrarea imigranților, în cadrul Direcției Generale Justiție, Libertate și Securitate. Din 2010 până în 2014, a fost membră a Cabinetului Comisarului pentru Extindere și Politica Europeană de Vecinătate, Štefan Füle.

Din 2014 până în 2017, a fost membră a Cabinetului Vicepreședintelui/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Federica Mogherini. Din 2017 până în 2021, a ocupat funcția de șefă a Unității Afaceri Internaționale din cadrul Direcției Generale Piață Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri.

În perioada 1 februarie - 31 iulie 2021, a fost membră a Cabinetului Vicepreședintelui Executiv Margrethe Vestager. La 1 septembrie 2021, și-a început misiunea de ambasador al Uniunii Europene la Singapore.

Janis Mazeiks a postat pe pagina sa de Facebook o fotografie de pe Aeroportul Internațional Chișinău şi un mesaj de rămas bun. Diplomatul şi-a exprimat încrederea că, la 28 septembrie, moldovenii vor reconfirma parcursul european al ţării lor și vor transforma „speranța în realitate”.

„Mă aflu în același loc unde am ajuns pentru prima dată în 2021, dar știu că totul este diferit acum. Moldova a devenit mai puternică, mai încrezătoare, mai rezistentă și mai europeană. A devenit mai cunoscută lumii – și nu din cauza miliardelor furate în trecut, ci pentru curajul și hotărârea de a merge înainte, în pofida tuturor încercărilor din exterior de a o opri. Sunt recunoscător că am putut face parte din această transformare și că am avut șansa să-mi aduc contribuția.

Uniunea Europeană a fost alături de poporul Republicii Moldova în fiecare provocare – nu doar prin vorbe, ci prin fapte. Astăzi, Republica Moldova nu mai este doar un partener; o vedem ca pe un viitor stat membru al Uniunii Europene. Le mulțumesc din suflet tuturor celor care au făcut parte din călătoria mea moldovenească – familiei mele, colegilor mei și tuturor oamenilor pe care i-am întâlnit aici. În timp ce mă întorc în patria mea, Letonia , o parte din mine va rămâne mereu în Republica Moldova. Mulțumesc frumos și – pe curând!”, a scris Janis Mazeiks.

Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova a fost instituită pentru a facilita relațiile moldo-europene.

Comisia Europeană a inaugurat primul oficiu în Republica Moldova pe 6 octombrie 2005. Se întâmpla în plină guvernare comunistă. Primul conducător al misiunii diplomatice a fost Cesare de Montis. Ulterior, preşedintele inteimar Mihai Ghimpu i-a acordat lui de Montis, în octombrie 2009, Ordinul de Onoare.

În noiembrie 2009, coducerea Delegaţiei UE la Chişinău a fost preluată de Dirk Steffen Schuebel. Înainte, Dirk Schuebel a fost șef adjunct al delegației Comisiei Europene în Ucraina.

În aprilie 2013, a fost anunțată numirea lui Pirkka Tapiola ca nou șef al delegației UE în Moldova. El a fost înlocuit de către Peter Michalko, în 2017.