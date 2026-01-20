Olanda a plătit peste despăgubirile pentru tezaurul dacic furat de la Muzeul Drents

În urma jafului de la Muzeul Drents, care a avut loc pe 25 ianuarie anul trecut, guvernul olandez a plătit 5,7 milioane de euro pentru recuperarea prejudiciului, potrivit unei scrisori trimise către Tweede Kamer de ministrul interimar al Educației, Culturii și Științei, Gouke Moes (BBB). Printre obiectele furate se numără și Coiful de la Coțofenești, un artefact valoros al patrimoniului românesc, arată nltimes.nl.

Banii au fost virați către brokerul global AON, care anterior a transferat aceeași sumă României, după evaluarea pierderii pe baza valorii asigurate a celor patru obiecte sustrase. Printre acestea se află și trei brățări dacice.

În scrisoarea trimisă Parlamentului, Moes a explicat că speră ca artefactele valoroase să fie recuperate.

„În ciuda acordului financiar încheiat, evenimentul rămâne o pierdere profundă pentru toţi cei implicaţi în Olanda şi România”, a arătat el.

Trei bărbați din Heerhugowaard – Douglas Chesley W., 36 ani, Bernhard Z., 35 ani, și Jan B., 21 ani – au fost puși oficial sub acuzare și sunt considerați principalii suspecți.

Ei se află în arest și până acum nu au făcut nicio declarație despre jaf. Cei trei acuzați de furt, de provocarea unei explozii și de distrugerea muzeului.

Alte patru persoane, suspectate că ar fi avut roluri secundare, au fost eliberate, dar rămân în atenția anchetatorilor. Procurorii au arătat că suspecții principali au intrat cu forța în muzeu, folosind o bombă cu artificii.

Camerele de supraveghere au surprins persoane mascate intrând în clădire cu puțin timp înainte ca explozia să distrugă ușa de sticlă și vitrinele.

Muzeul Drents a refuzat să ofere mai multe detaliile legate de suma virată.

„Acest acord era deja cunoscut de noi. Nu dorim să comentăm mai mult”, a declarat un purtător de cuvânt.