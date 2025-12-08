Jaf armat la o bilbiotecă din Brazilia. Au fost furate gravuri de Matisse și Portinari

Doi bărbaţi înarmaţi au furat duminică opt gravuri ale lui Henri Matisse şi cinci ale lui Candido Portinari dintr-o bibliotecă din Sao Paulo, unde lucrările erau expuse, potrivit AFP.

Polițiștii au explicat că cei doi bărbaţi au imobilizat un paznic şi un cuplu de vârstnici care vizitau biblioteca, apoi s-au îndreptat spre vitrina în care erau expuse gravurile. Autorităţile au precizat că suspecţii au acţionat rapid şi fără alte incidente.

Poliţia a declarat că cei doi hoți au scos lucrările din vitrina de sticlă, le-au pus într-o geantă de pânză şi au fugit pe uşa principală. Primăria din Sao Paulo a confirmat furtul din biblioteca Mario de Andrade, situată în centrul oraşului.

Hoţii au fost identificaţi de camerele de supraveghere din bibliotecă şi sunt căutaţi de autorităţi, care nu au oferit detalii despre lucrările furate. Gravurile erau expuse în expoziţia „De la carte la muzeu”, realizată în colaborare cu Muzeul de Artă Modernă din Sao Paulo şi care s-a încheiat duminică.

Ziarul Folha de S. Paulo a relatat că printre operele furate se numără colaje din albumul „Jazz” al lui Matisse, publicat în 1947 în 300 de exemplare. Criticul Tadeu Chiarelli a afirmat pentru publicaţie că valoarea culturală şi artistică a acestor lucrări este inestimabilă.

Recordul pentru o lucrare de Matisse este deţinut de „Odalisque couchée aux magnolias”, vândută cu 80,8 milioane de dolari în 2018, iar cele cinci gravuri ale lui Candido Portinari furate reprezentau ilustraţii din cartea „Menino de Engenho” din 1959. Criticul Tadeu Chiarelli a menţionat că aceste opere sunt rare şi greu de valorificat.

În 2007, tabloul „Cultivatorul de cafea” al lui Portinari a fost furat din Muzeul de Artă din Sao Paulo, potrivit site-ului g1. Incidentul actual are loc după furtul de la Muzeul Luvru din octombrie, când au fost sustrase bijuterii ale coroanei franceze, iar patru persoane au fost arestate.