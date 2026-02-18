Sport

Iuliana Demetrescu va arbitra returul Real Madrid – Paris FC din UEFA Women’s Champions League

Iuliana Demetrescu. Sursa foto: frf.ro
Iuliana Demetrescu a fost desemnată de UEFA să conducă la centru partida dintre Real Madrid Femenino și Paris FC, meci contând pentru returul play-off-ului din UEFA Women’s Champions League, anunță FRF. Confruntarea este programată miercuri, 18 februarie 2026, de la ora 19:45, în capitala Spaniei.

În prima manșă, disputată în Franța, formația madrilenă s-a impus cu 3-2. Golurile echipei spaniole au fost marcate de Caroline Weir, Athenea del Castillo și Linda Caicedo, în timp ce pentru Paris FC au înscris Kaja Korosec și Maeline Mendy.

Delegarea Iulianei Demetrescu vine la doar o săptămână după ce aceasta a arbitrat tot în play-off-ul competiției, la partida dintre OH Leuven (Belgia) și Arsenal (Anglia). Atunci, brigada a fost completată de Bianca Florea și Roxana Ivanov, iar în camera VAR s-au aflat Sebastian Colțescu și Adrian Costreie.

Echipa completă de arbitri

Pentru duelul din Spania, oficialul român va face parte dintr-o brigadă internațională. La cele două linii se vor afla Bianca Diana Florea (România) și Almira Spahic (Suedia), în timp ce al patrulea oficial va fi Karoline Marie Jensen (Norvegia). În camera VAR au fost desemnați Tom Harald Hagen și Emilie Torkelsen, ambii din Norvegia.

Observator UEFA pentru arbitri va fi Knarik Grigoryan (Armenia), iar delegat UEFA Anne Rei (Estonia).

Iuliana Demetrescu, pe lista FIFA pentru 2026

Iuliana Demetrescu se regăsește printre cei 11 arbitri români incluși pe lista FIFA pentru anul 2026, desemnați de FIFA să oficieze în competițiile internaționale.

Prezența pe lista FIFA le oferă arbitrilor posibilitatea de a fi delegați la partide organizate de FIFA și UEFA pe parcursul anului, inclusiv în preliminariile marilor turnee și în alte meciuri oficiale recunoscute la nivel internațional.

Actualizarea listei are loc anual și reflectă atât nivelul competițional la care activează arbitrii, cât și selecția realizată de Comisia Centrală a Arbitrilor pentru sezonul următor.

