Îți expiră ITP-ul în 2026? Ce trebuie să faci pentru a evita amenzi de mii de lei

În 2026, circulația fără ITP valabil poate aduce amenzi de mii de lei, relatează newsweek.ro. Află când trebuie să faci inspecția tehnică, ce acte sunt necesare și cât costă procedura.

Inspecția Tehnică Periodică (ITP) este o obligație legală pentru orice proprietar de vehicul. În 2026, regulile privind ITP-ul nu s-au modificat. Conducătorii auto care circulă fără un ITP valabil riscă sancțiuni financiare semnificative și suspendarea înmatriculării. Verificarea periodică nu servește doar aspecte legale, ci și siguranța rutieră.

Pentru mașinile noi, prima inspecție se realizează la trei ani de la data primei înmatriculări. Ulterior, autoturismele trebuie verificate la fiecare doi ani. Vehiculele mai vechi de 12 ani sunt supuse inspecției tehnice anual. În cazul autovehiculelor destinate transportului de persoane, inclusiv taxiuri sau mașini de închiriat, precum și pentru cele cu mai mult de opt locuri, frecvența ITP-ului poate fi chiar la șase luni. Regula se aplică și vehiculelor de marfă, indiferent de masa totală.

Proprietarii care nu sunt siguri de valabilitatea ITP-ului pot verifica data înscrisă pe talon, la ultima pagină, unde este aplicată șanța ITP-ului. Alternativ, informațiile sunt disponibile și online, pe site-ul Registrului Auto Român, folosind seria de caroserie sau numărul C.I.V. al vehiculului.

Pentru a efectua inspecția tehnică, șoferii trebuie să aibă asupra lor mai multe documente esențiale. Este obligatorie o poliță RCA valabilă, cartea de identitate a vehiculului, certificatul de înmatriculare și actul de identitate al conducătorului auto.

În anumite situații, poate fi necesară și autorizația provizorie de circulație. Fără aceste documente, ITP-ul nu poate fi efectuat, indiferent de starea tehnică a mașinii.

Prețurile pentru ITP în 2026 variază în funcție de tipul vehiculului și de service-ul ales. Pentru autoturisme, tariful se situează între 120 și 200 de lei.

Motocicletele și mopedele sunt verificate pentru aproximativ 100 de lei, în timp ce microbuzele și autoutilitarele pot ajunge la 200 de lei. Unele stații ajustează prețurile în funcție de tipul de combustibil: benzină, diesel sau GPL.

Chiar și cu documentele în regulă, mașina poate fi respinsă din cauza unor defecte. Probleme minore, cum sunt oglinzile deteriorate, geamurile fisurate sau plăcuțele de înmatriculare uzate, pot împiedica obținerea ITP-ului. Defecțiunile mai serioase, legate de sistemul de frânare, luminile nefuncționale sau servofrâna defectă, duc aproape sigur la respingere.

Situațiile care pun direct în pericol siguranța rutieră sunt cele mai grave. Scurgerile de combustibil, jocul excesiv al volanului, frânele uzate sau anvelopele necorespunzătoare reprezintă riscuri majore. De asemenea, toate luminile trebuie să funcționeze, centurile de siguranță să fie operative, iar parbrizul să nu prezinte fisuri periculoase.

Conducerea unui vehicul cu ITP expirat este considerată o abatere gravă. Șoferii prinși fără inspecție tehnică valabilă riscă amenzi între 1.822 și 4.050 de lei, alături de suspendarea înmatriculării. În cazuri severe, sancțiunile totale pot ajunge până la 8.100 de lei.

Astfel, chiar și o neglijență de câteva zile poate genera probleme financiare serioase.

În concluzie, ITP-ul nu este doar o formalitate, ci și un instrument esențial pentru siguranța rutieră. În 2026, șoferii trebuie să verifice periodic data expirării, să pregătească toate documentele necesare și să se asigure că vehiculul este în stare corespunzătoare. Respectarea acestor reguli previne amenzile mari și contribuie la un trafic mai sigur pentru toți participanții la drum.