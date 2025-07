Israelul a anunțat că a atacat clădirea Ministerului Apărării din Damasc

Câteva sute de locuitori druzi din Israel au trecut astăzi granița în Siria, din cauza protestelor împotriva confruntărilor violente din zona Sweida, a anunțat armata israeliană.

IDF a anunțat că depune eforturi pentru a-i readuce în Israel pe druzii care au trecut granița în Siria. Armata recunoaște că nu era pregătită să gestioneze haosul provocat de incident. În același timp, IDF susține că a reușit să împiedice mai mulți druzi sirieni să intre în Israel din zona Hader, situată în sudul Siriei.

Haosul de la graniță are loc în contextul în care armata siriană a trimis trupe în orașul Sweida, locuit în majoritate de druzi, pentru a opri confruntările violente.

IDF estimează că forțele guvernamentale siriene controlează în prezent cel puțin 70% din orașul Sweida. Potrivit aceleiași surse, aproximativ 200 de soldați sirieni se află în interiorul orașului, iar alți 1.000 sunt dislocați la periferie.

IDF a anunțat că a atacat clădirea comandamentului statului major sirian din Damasc. Anterior, statul lansase un atac de avertisment asupra intrării în cartierul general.

Strikes by the Israeli Air Force have now totally destroyed the Ministry of Defense and General Staff Headquarters in the Syrian capital of Damascus. pic.twitter.com/ANa5rG4JTz

— OSINTdefender (@sentdefender) July 16, 2025