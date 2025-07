Tensiuni la granița Israel-Siria. Israel intervine în sprijinul comunității Druze

Forțele druze din sudul Siriei se află din nou în centrul unei escaladări militare, după ce Israelul a efectuat marți mai multe lovituri aeriene asupra forțelor guvernamentale siriene din regiunea Sweida. Autoritățile israeliene au motivat intervenția prin necesitatea de a apăra comunitatea druză și de a preveni militarizarea zonei aflate în apropierea frontierei cu Israelul.

Potrivit martorilor citați de Reuters, cel puțin patru explozii au fost auzite în oraș, în timp ce drone survolau zona. Un tanc avariat a fost observat în timp ce era tractat, iar focuri de armă au răsunat în oraș, semnalând continuarea violențelor pentru a treia zi consecutiv.

Sweida, un oraș cu populație majoritar druză, devine astfel un nou punct fierbinte în conflictul sirian, într-un moment în care conducerea interimară de la Damasc, reprezentată de președintele Ahmed al-Sharaa, se confruntă cu dificultăți în menținerea stabilității în regiune.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu și ministrul Apărării Israel Katz au transmis într-un comunicat că au ordonat armatei „să lovească imediat forțele regimului și armamentul transportat în regiunea Sweida pentru operațiunile împotriva comunității Druze”.

Declarația oficială subliniază că Israelul „acționează pentru a preveni vătămarea druzenilor din Siria, având în vedere legătura de fraternitate cu cetățenii druzi din Israel”.

Înaintea atacurilor israeliene, liderul religios druz influent, șeicul Hikmat al-Hajri, a emis un apel către comunitate, acuzând forțele guvernamentale siriene că au încălcat un acord de încetare a focului și au bombardat orașul Sweida. În declarația sa, șeicul a chemat la rezistență și la confruntarea trupelor regimului.

Israeli leadership authorized the IDF to strike regime troops and weapons deployed to the Druze region of southern Syria, in violation of a long-standing demilitarization policy aimed at preventing threats to Israel from the south. ?would it not be better to ask the new regime… pic.twitter.com/frab6XDUlC

