Siria se confruntă cu o nouă escaladare a violențelor, cel puțin 30 de persoane pierzându-și viața în confruntările din orașul Sweida, situat în sudul țării. Potrivit Ministerului de Interne sirian, incidentele violente au avut loc între triburi sunnite beduine și luptători din comunitatea religioasă druză. Un bilanț alternativ, oferit de Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, ridică numărul victimelor la 37, în timp ce peste 100 de persoane ar fi fost rănite, potrivit BBC.

Confruntările din Sweida evidențiază tensiunile tot mai accentuate dintre diferite grupuri minoritare, agravate de prăbușirea regimului condus de Bashar al-Assad la sfârșitul anului trecut. De la venirea la putere a unui guvern condus de islamiști, autoritățile încearcă să restabilească controlul într-o țară profund fragmentată de 14 ani de război civil.

În decembrie, gruparea Hayat Tahrir al-Sham (HTS), formată din rebeli sunniți, a preluat controlul asupra capitalei Damasc și a înlăturat oficial regimul Assad, marcând sfârșitul unei epoci dominate de familia al-Assad.

Ca răspuns la recentele violențe, Ministerul de Interne a anunțat că forțele de securitate vor interveni direct pentru a opri ciocnirile și pentru a restabili ordinea. Guvernatorul regiunii Sweida, Mustapha al-Bakur, a cerut populației să dea dovadă de reținere și să sprijine apelurile naționale la reformă. Lideri spirituali locali au lansat apeluri similare pentru calm și unitate.

Tensiunile recente nu sunt un caz izolat. În lunile aprilie și mai, confruntările dintre forțele de securitate nou formate și luptătorii druzi au dus, de asemenea, la pierderi de vieți omenești. Druzii, adepți ai unei ramuri derivate din islamul șiit, sunt prezenți în număr semnificativ și în alte țări din regiune, precum Liban, Iordania și Israel.

Another US-NATO project bears fruit. Al Qaeda ruled Syria goes down the rabbit hole.. Druze-Bedouin Clashes in As-Suwayda, Syria. 20 killed dozens are wounded, including children. Started on Damascus-Suwayda highway, where Bedouin militia beat up a Druze. More arms sales fr west pic.twitter.com/tPIe7vyXhA

— Sandeep Mukherjee (@Libertarian196) July 14, 2025