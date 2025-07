Ciocniri sângeroase în orașul druz Swayda. Confruntările armate dintre trupele guvernamentale siriene și luptători locali druzi au fost reluate miercuri dimineață în orașul Swayda, din sudul Siriei, la doar câteva ore după ce autoritățile anunțaseră o încetare a focului.

În zori s-au înregistrat atacuri intense cu mortiere și artilerie atât în oraș, cât și în localitățile din apropiere. În același timp, Ministerul Apărării de la Damasc a transmis că grupuri armate locale au încălcat armistițiul convenit cu o zi înainte.

Organizații pentru drepturile omului au adus acuzații grave la adresa trupelor guvernamentale, care ar fi executat aproximativ 20 de civili druzi în urma desfășurării lor în oraș.

Another US-NATO project bears fruit. Al Qaeda ruled Syria goes down the rabbit hole.. Druze-Bedouin Clashes in As-Suwayda, Syria. 20 killed dozens are wounded, including children. Started on Damascus-Suwayda highway, where Bedouin militia beat up a Druze. More arms sales fr west pic.twitter.com/tPIe7vyXhA

