Irlanda are o femeie președinte. Catherine Conolly are 68 de ani și a lucrat ca psiholog și avocat

Catherine Connolly, candidată independentă sprijinită de partidele de stânga, a câștigat alegerile prezidențiale din Irlanda, obținând o victorie clară în fața contracandidatei sale, Heather Humphreys, reprezentanta formațiunii de centru-dreapta Fine Gael.

Rezultatele au fost confirmate sâmbătă, iar Humphreys și-a recunoscut public înfrângerea în timpul unei intervenții la televiziunea națională RTE.

„Catherine va fi o președintă pentru noi toți și va fi președinta mea”, a spus aceasta, felicitând-o pe adversara sa.

Connolly, în vârstă de 68 de ani, are o carieră îndelungată ca psiholog și avocat. În campanie, a fost susținută de Sinn Féin, social-democrați, laburiști și alte formațiuni de stânga, formând o alianță neoficială care a reușit să mobilizeze electoratul progresist.

Noua președintă s-a remarcat printr-un discurs ferm în favoarea păcii și a neutralității militare, o temă sensibilă în politica externă irlandeză. Ea a criticat în mod deschis utilizarea aeroportului Shannon de către armata americană și a afirmat că dorește ca Irlanda „să fie o voce pentru pace și solidaritate internațională”.

Vicepremierul Simon Harris, membru al Fine Gael, a transmis un mesaj de respect față de rezultatul alegerilor: „Îi urez mult succes”, a declarat acesta, subliniind că speră ca președinția Connolly să consolideze unitatea națională.

Mandatul prezidențial în Irlanda durează șapte ani, iar atribuțiile funcției sunt preponderent simbolice. Totuși, președintele are un rol important în procesul de verificare a constituționalității legilor înainte de promulgare și poate fi reales o singură dată.

Rivala învinsă, Heather Humphreys, în vârstă de 64 de ani, este fost ministru în guvernul de coaliție și una dintre cele mai vizibile figuri ale partidului Fine Gael. În campanie, s-a prezentat drept o candidată „de bun-simț”, pro-europeană și apropiată de mediul de afaceri.

De religie protestantă, Humphreys a afirmat că experiența sa în guvern și originea sa rurală i-au oferit „o înțelegere unică a tradițiilor diverse din Irlanda”, o țară majoritar catolică.

Scrutinul din acest an a fost unul atipic: este pentru prima dată din 1973 când irlandezii au avut de ales doar între două candidate.