Irineu Darău: Nu cred că trage să moară coaliţia, dar aşa arată. Este foarte mult zgomot

Ministrul Economiei, Irineu Darău, a declarat că atmosfera din ședințele de Guvern este mai calmă decât cea reflectată în dezbaterile televizate. Potrivit acestuia, ritmul reformelor este condiționat de înțelegerea dintre cele patru partide aflate la guvernare.

„Dacă vrem să rămânem împreună şi pro-europeni la guvernare, trebuie să cădem toţi de acord asupra ritmului reformelor. Este foarte mult zgomot şi, din poziţia mea de ministru, mă întreb cui foloseşte acest zgomot”, a spus Irineu Darău.

El a amintit că actuala coaliție dispune de o majoritate largă în Parlament și că partidele au intrat la guvernare cu un mandat de trei ani și jumătate.

„Am intrat să guvernăm, altfel ce rost avea? Ne vedem săptămânal la şedinţele de Guvern şi e mai multă linişte decât seara la televizor uneori. Mi-aş dori să şi arătăm, în faţa românilor, mai uniţi”, a declarat ministrul Economiei, la Digi 24.

Irineu Darău a spus că USR susține un ritm accelerat al reformelor, dar acestea nu pot fi realizate fără acordul celorlalte partide din coaliție. „Noi am face lucrurile extrem de repede, dar nu le putem face singuri. Partidele aflate la guvernare depind unele de altele”, a declarat el.

Ministrul a vorbit și despre necesitatea reformării administrației centrale, pe care a descris-o ca fiind supradimensionată, și despre importanța ca schimbările să înceapă chiar de la nivelul Guvernului: „Cred că tonul trebuie dat la administraţia centrală, pentru că acolo sunt deciziile şi legislaţia. Acolo trebuie să fie şi exemplul bun”.

Ministrul Economiei a mai spus că disputele publice dintre politicienii aflați la guvernare pot afecta climatul investițional. Potrivit acestuia, antreprenorii pot amâna investițiile din cauza percepției de instabilitate: „Ceea ce nu-mi doresc, ca ministru al Economiei, este ca antreprenorul să deschidă seara televizorul şi să vadă burtiere cu mesaje otrăvite între politicienii de la guvernare. Atunci va spune: mai amân investiţia câteva luni sau un an”.

El a arătat că relansarea economică nu poate fi obținută doar prin măsuri legislative, ci și printr-un mesaj public coerent și predictibil: „Relansarea trebuie accelerată prin încredere, prin atitudinea noastră de politicieni”.

Irineu Darău a admis că imaginea publică a coaliției este una negativă, deși aceasta funcționează la nivel guvernamental: „Nu cred că trage să moară coaliţia, dar aşa arată, din păcate, pentru toată lumea”. Ministrul Economiei a precizat că nu susține o relansare economică bazată pe „asistenţă şi perfuzii” pentru mediul de afaceri. El consideră că este nevoie de un mix de măsuri care să stimuleze economia, fără cheltuieli excesive: „Nu trebuie să cheltuim bani cu nemiluita. Trebuie să cheltuim puţini bani, bine ţintiţi”.

În ceea ce privește prioritățile Ministerului Economiei, acesta a indicat industria de apărare drept un sector strategic: „Îmi doresc pornirea şi capacitarea programului SAFE, sprijinirea industriei naţionale de apărare şi atragerea de investitori mari şi serioşi”.