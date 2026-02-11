Iranul îngroapă intrările în tunelurile nucleare. Situl de la Esfahan, sigilat

Iranul a început să blocheze punctele de acces către situl de la Esfahan, unul dintre cele mai importante instalații nucleare ale sale, într-un context marcat de tensiuni crescute și temeri privind o posibilă lovitură militară americană, potrivit The Telegraph.

Noile imagini din satelit, analizate de experți internaționali indică modificări semnificative la complexul nuclear din Esfahan, unde intrările către rețeaua subterană de tuneluri au fost acoperite complet cu sol.

Imaginile publicate la 9 februarie 2026 arată că toate intrările cunoscute în tunelurile complexului nuclear din Esfahan au fost acoperite cu pământ.

Potrivit unei evaluări realizate de Institute for Science and International Security, „toate intrările în tuneluri de la complexul nuclear Esfahan au fost complet îngropate cu sol, blocând circulația vehiculelor și întrerupând accesul terestru către rețeaua subterană”.

Analiștii instituției precizează că „intrările din zona centrală și sudică sunt acum de nerecunoscut”, iar „intrarea nordică a fost, de asemenea, complet umplută”.

Observațiile au fost realizate pe baza imaginilor de înaltă rezoluție, fără ca la fața locului să fie detectată activitate vizibilă.

Conform aceluiași raport, „nu a fost observată nicio activitate a vehiculelor în apropierea deschiderilor sigilate”, ceea ce sugerează că procesul de închidere a accesului a fost finalizat.

Experții notează că stratul de sol este continuu, iar „nu există mișcări vizibile la suprafață în jurul punctelor acoperite”.

Raportul subliniază că blocarea intrărilor „împiedică accesul intern și ar necesita lucrări semnificative de degajare pentru ca tunelurile să poată fi atinse din exterior”.

Totodată, analiștii menționează că „este posibil ca materiale să fi fost mutate în tuneluri înainte ca intrările să fie îngropate”, însă adaugă că „acest lucru nu poate fi confirmat exclusiv pe baza imaginilor”.

Autoritățile iraniene nu au oferit o explicație publică detaliată privind decizia de a acoperi accesul către tuneluri. De asemenea, „nu există informații dacă aceste închideri sunt permanente sau temporare”, iar „nu a fost comunicat niciun calendar pentru eventuale redeschideri sau lucrări suplimentare”.

Actualizarea din februarie 2026, potrivit experților, „reflectă doar starea intrărilor, nu și situația materialelor depozitate sau activitatea din interiorul tunelurilor”.

Centrul de Tehnologie Nucleară din Esfahan este situat în centrul Iranului, la sud-est de orașul Esfahan. Facilitatea găzduiește infrastructură nucleară majoră, inclusiv instalații de conversie a uraniului și unități de fabricație a combustibilului nuclear.

Materialele îmbogățite sunt depozitate în structuri subterane.

Iran appears to anticipate an impending military strike and has concluded that no diplomatic agreement is forthcoming. This assessment is supported by recently obtained high-resolution satellite imagery, which shows tunnel entrances at the underground nuclear facility within the… pic.twitter.com/gDfeQxexbX — OSINT Europe (@Osinteurope) February 9, 2026

Complexul este deținut de guvernul iranian și operat de Organizația pentru Energie Atomică a Iranului (AEOI). A fost înființat în anii 1970, inițial cu sprijin francez, ulterior fiind extins cu asistență chineză.

Zona nucleară din Esfahan include reactoare, laboratoare și facilități asociate ciclului combustibilului nuclear, iar centrul angajează aproximativ 3.000 de specialiști.

Instalațiile nucleare din Esfahan au mai fost vizate anterior de atacuri aeriene. În iunie 2025, Israelul și Statele Unite au desfășurat lovituri confirmate asupra unor facilități nucleare iraniene.

Printre țintele menționate s-au numărat clădiri asociate conversiei uraniului, producției de combustibil nuclear și laboratoarelor de cercetare.

Atacurile au amplificat atenția internațională asupra sitului, considerat un nod strategic în infrastructura nucleară a Iranului.

Sigilarea accesului către tuneluri are loc într-un moment de incertitudine geopolitică, pe fondul discuțiilor privind securitatea regională și evoluțiile programului nuclear iranian.

Specialiștii evită concluziile definitive privind motivația exactă a acțiunii, indicând că imaginile satelitare confirmă doar modificările fizice observabile la suprafață.