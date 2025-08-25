Politica Ionuţ Moşteanu, întâlnire cu ministrul ucrainean al Apărării, Denîs Șmîhal







Ministrul român al Apărării, Ionuţ Moşteanu, s-a întâlnit, luni, cu ministrul ucrainean al Apărării, Denîs Şmîhal, într-un context marcat de continuarea sprijinului Bucureștiului pentru Kiev. Oficialul român a subliniat că efortul Ucrainei de a-și apăra independenţa și suveranitatea reprezintă valorile comune împărtășite de cele două țări.

Ionuț Moşteanu a reconfirmat angajamentul României de a sprijini Ucraina în acest efort, precizând că vor continua colaborările bilaterale, inclusiv prin Programul european SAFE, destinat dezvoltării de produse militare comune. De asemenea, ministrul Apărării a menționat intenția de a implica firme româneşti în procesul de reconstrucție a Ucrainei.

„M-am întâlnit astăzi cu ministrul ucrainean al Apărării, Denîs Şmîhal. Am vorbit despre securitatea Ucrainei, despre pacea pe care ne-o dorim cu toţii, despre viitorul european al regiunii noastre, dar şi despre ce putem construi împreună, dincolo de război”, a transmis ministrul Apărării.

Ionuț Moșteanu a declarat că eforturile Ucrainei în conflictul cu Rusia reprezintă nu doar o apărare a propriei suveranități și independențe, ci și o susținere a valorilor democratice împărtășite de statele europene.

El a subliniat că România va continua să ofere sprijin Ucrainei, atât prin colaborări în domeniul apărării, cât și prin implicarea în procesul de reconstrucție. Potrivit acestuia, cooperarea va include dezvoltarea de echipamente militare româno-ucrainene prin intermediul Programului european SAFE, participarea firmelor românești la refacerea infrastructurii ucrainene și măsuri pentru consolidarea securității în zona Mării Negre.

„Vom continua să le fim alături în această luptă, vom colabora la dezvoltarea produselor militare româno-ucrainene prin Programul european SAFE, vom implica companiile românești în reconstrucția Ucrainei și vom lucra pentru întărirea securității la Marea Neagră.”, afirmă Moşteanu.

Ministrul Apărării a transmis un mesaj ferm privind situația din Ucraina, subliniind că strategia președintelui rus Vladimir Putin, bazată pe violență și intimidare, nu a reușit să abată Ucraina de la parcursul său european și nici să destabilizeze securitatea continentului.

Oficialul a precizat că, în ciuda agresiunii, Ucraina a devenit mai rezistentă, iar România rămâne un partener activ în sprijinirea valorilor democratice și va avea un rol important în procesul de reconstrucție a Ucrainei ca stat european stabil și sigur.

„Putin a crezut că, prin teroare şi bombe, poate opri drumul european al Ucrainei şi poate ameninţa securitatea Europei. S-a înşelat. Ucraina este mai puternică, iar România este parte din coaliţia celor care apără valorile democratice şi va fi parte a reconstrucţiei unei Ucraine europene şi sigure”, a scris ministrul Apărării pe contul de socializare.