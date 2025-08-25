International Conflict între Ucraina și Ungaria din cauza conductei Drujba







Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, a răspuns declarațiilor făcute de omologul său ungar, Peter Szijjarto. Oficialul de la Budapesta îi ceruse președintelui Volodimir Zelenski „să înceteze amenințările la adresa Ungariei” în contextul disputelor legate de conducta de petrol Drujba. „Voi răspunde în stil maghiar. Nu trebuie să-i spui preşedintelui ucrainean ce să facă, ce să spună şi când”, a scris Sîbiha, într-o postare pe X.

„Voi răspunde în stil maghiar. Nu trebuie să-i spui preşedintelui ucrainean ce să facă, ce să spună şi când. El este preşedintele Ucrainei, nu al Ungariei”, a scris ministrul ucrainean de Externe, într-o postare pe platforma X.

El a mai adăugat: „Securitatea energetică a Ungariei este în mâinile voastre. Diversificaţi-vă şi deveniţi independenţi de Rusia, ca restul Europei”.

Pe 21 august, Zelenski a anunțat că i-a cerut președintelui american Donald Trump să își folosească influența asupra premierului ungar Viktor Orban, astfel încât acesta să nu mai împiedice aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană.

Pe 22 august, autoritățile ungare au anunțat că oleoductul Drujba, aflat la frontiera ruso-belarusă, „a fost atacat pentru a treia oară într-un interval scurt de timp”. „În cursul nopții, am primit vestea că oleoductul Drujba de la granița dintre Rusia și Belarus a fost atacat din nou, pentru a treia oară într-o perioadă scurtă de timp. Livrările de țiței către Ungaria au fost oprite din nou”, anunța ministrul Szijjarto.

Premierul ungar i-a trimis o scrisoare liderului de la Casa Albă despre atacul Ucrainei asupra conductei de petrol Drujba, iar acesta i-ar fi răspuns că este „supărat”.

De asemenea, miniștrii de externe ai Slovaciei și Ungariei au reclamat Comisiei Europene atacurile asupra conductei.

Duminică, ministrul ungar de externe, i-a cerut președintelui Ucrainei să „înceteze amenințările la adresa Ungariei”, după ce acesta a sugerat o legătură între atacurile asupra conductei de petrol Drujba și poziția Budapestei față de aderarea Ucrainei la UE.