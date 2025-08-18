International Ungaria amenință Ucraina cu sistarea livrărilor de energie electrică după disputele privind oleoductul Drujba







Relațiile deja tensionate dintre Ungaria și Ucraina au intrat într-o fază și mai delicată după ce ministrul ungar de Externe, Péter Szijjártó, a acuzat din nou Kievul de atacuri asupra conductei de petrol Drujba.

Conform oficialului, aceste acțiuni au dus la întreruperi repetate ale aprovizionării cu țiței a Ungariei, fapt calificat de Budapesta drept „o amenințare directă la adresa securității energetice naționale”.

Oleoductul Drujba, construit în perioada sovietică, a fost timp de decenii principala arteră de alimentare cu petrol a Ungariei, acoperind peste jumătate din necesarul de importuri al acestei țări.

Szijjártó a acuzat că loviturile lansate asupra infrastructurii din regiunea Briansk, Rusia, ar fi fost efectuate de partea ucraineană, ceea ce a condus la suspendarea temporară a transportului de țiței. „Acest ultim atac asupra securității noastre energetice este scandalos și inacceptabil!”, a declarat oficialul ungar, subliniind că aceste acțiuni nu pot fi trecute cu vederea.

Răspunsul din partea Ucrainei a venit rapid. Ministrul adjunct de Externe, Andrii Sîbiha, a transmis pe platforma X că Budapesta ar trebui „să se plângă Moscovei, nu Kievului”, amintind că Rusia este responsabilă pentru declanșarea războiului și refuză să îl oprească. Mai mult, Sîbiha a subliniat că Ungaria, în ciuda avertismentelor repetate, a continuat să mențină o relație apropiată cu Moscova, fapt care pune sub semnul întrebării poziția sa în cadrul Uniunii Europene.

După aceste schimburi de replici, Péter Szijjártó a revenit cu o declarație care a ridicat nivelul tensiunilor. „Faptele sunt clare: Rusia a furnizat petrol Ungariei timp de decenii, iar Ucraina este cea care atacă în mod repetat această conductă, ceea ce afectează direct interesele noastre”, a spus el, adăugând: „În calitate de ministru de externe, mandatul meu este clar: interesul Ungariei este pe primul loc. Punct.”

Apoi a urmat avertismentul interpretat ca o amenințare directă: „Să nu uităm: o parte semnificativă din electricitatea Ucrainei provine din Ungaria…”. Mesajul lasă de înțeles că Budapesta ar putea opri exporturile de energie electrică spre Kiev, dacă atacurile asupra infrastructurii petroliere continuă.

Declarațiile oficialului ungar ridică semne de întrebare la Bruxelles, într-un moment în care Uniunea Europeană încearcă să mențină unitatea în sprijinul acordat Ucrainei. Posibila utilizare a livrărilor de energie electrică drept instrument de presiune politică ar putea tensiona și mai mult relațiile Budapestei cu partenerii europeni, deja critici față de politica pro-rusă a guvernului Viktor Orbán.