Ioana State sare în ajutorul lui Bendeac și se declară revoltată de scandalul în care s-a implicat FILIA

Ioana State sare în ajutorul lui Bendeac și se declară revoltată de scandalul în care s-a implicat FILIA
Ioana State intervine și ea în scandalul presupusei agresiuni pe care Mihai Bendeac ar fi exercitat-o asupra unei fete. Cei de la centrul FILIA au susținut această agresiune, dar cei implicați au devoalat totul.

Ioana State revoltată de scandal

Comedianta a explicat că în astfel de momente poți să devii agresor al oamenilor, mai ales când se interpretează greșit o acțiune. ”În astfel de cazuri devii agresor. Nu mai ești un apărător al femeilor ci devii un agresor al oamenilor. Pentru că au fost agresați atât Mihai, prin actul celor care au filmat și au interpretat, cât și fata implicată.

Ea e majoră, dar a fost o expunere nedorită pentru ea, ea nu a fost întrebată legat de acest lucru. Ea a fost băgată într-un scandal care a luat proporții de amploare, rapid și mi s-a părut nedrept. A fost interpretat foarte prost ce s-a întâmplat acolo”, a explicat artista.

Nici ”agresata” nu este de acord cu presupusa faptă

Nici măcar fata care ar fi fost victima acelei situații nu este de acord cu ceea ce s-a relatat. ”M-ați pus într-o poziție proastă. Nu mi s-a pus mâna pe sub tricou, pe sub haine. Așa cum s-a afirmat în acea postare. Eu eram șocată pentru că mă uiatm la el de mică. M-am deschis la geacă să pună mâna să vadă cum îmi bate inima.

Mihai Bendeac

Mihai Bendeac. Sursa foto: captură video

Eu am inițiat asta. Mi-a pus mâna pe piept. Și când era să mă atingă i-am îndreptat mâna. Nu m-a pipăit, totul s-a interpretat greșit. Pentru mine a fost un moment frumos și nu a fost nimic deplasat”, a explicat și ea.

Scandal fără sămânță

Momentul filmat de cei de la FILIA a fost acela în care tânăra s-a apropiat de Bendeac și l-a rugat să îi pună mâna pe piept să vadă ce tare îi bate inima.

De asemenea, fata și actorul s-au îmbrățișat la dorința fetei. Doar că lucrurile au fost interpretate ca o presupusă agresiune cu tentă sexuală.

