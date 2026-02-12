Ce este Centrul Filia, care l-a acuzat de hărțuire pe Bendeac. Tânăra implicată i-a luat apărarea actorului

Centrul FILIA, care l-a acuzat recent pe actorul Mihai Bendeac de hărțuire, este o organizație non-guvernamentală care se concentrează pe protecția drepturilor femeilor și prevenirea violenței de gen în România, potrivit informațiilor de pe site-ul FILIA.

Misiunea sa principală este de a face auzite vocile femeilor, prin activități de advocacy, educație și sensibilizare, dar și prin cercetări și analize care sprijină politici publice pentru egalitatea de gen.

Organizația derulează proiecte atât la nivel local, în comunități, cât și național și european, colaborând cu rețele internaționale precum WAVE Network, care reunește peste 180 de ONG-uri europene axate pe prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și copiilor.

FILIA este, de asemenea, parte din Coaliția pentru Egalitate de Gen, inițiativă care urmărește consolidarea capacității organizațiilor non-guvernamentale și integrarea principiului egalității de șanse între femei și bărbați în toate domeniile vieții publice și private.

Printre obiectivele centrului se numără creșterea gradului de conștientizare asupra abuzurilor și violenței, sprijinirea victimelor și implementarea de soluții practice care să protejeze drepturile femeilor. De asemenea, FILIA monitorizează constant evoluția politicilor publice, oferind recomandări pentru îmbunătățirea cadrului legal și social.

Recent, organizația a fost implicată într-o controversă mediatică legată de actorul Mihai Bendeac. După o proiecție a filmului său „Băieți de oraș: Golden Boyz” la Ploiești, centrul a criticat public o interacțiune a actorului cu o tânără fană, catalogând gestul drept nepotrivit.

Tânăra în cauză, Alice, a precizat însă că a fost chiar ea cea care a inițiat momentul și că nu a existat niciun comportament inadecvat. „Cuvântul hărțuire e un cuvânt mare. Pur și simplu s-a interpretat greșit”, a explicat ea, adăugând că singurul său scop a fost să îl admire pe actor și să participe la evenimentul cultural.

Alice a explicat că s-a apropiat de actor pentru că îl urmărește de mică și a dorit să îi arate bătăile inimii ei, cerându-i să își pună mâna pe pieptul ei. Actorul a respectat cererea, iar gestul a fost complet inocent, potrivit tinerei.

De asemenea, Alice a clarificat că este majoră și că nu a existat niciun comportament sexual din partea actorului: „El nu m-a pipăit, nu m-a atins, cum s-a spus. Pur și simplu, am vrut să îi arăt cât de emoționată eram. S-a interpretat totul greșit și îmi pare rău pentru valul de reacții.”

Actorul Mihai Bendeac a susținut că momentul nu a avut nicio conotație sexuală și că totul a fost un joc inocent, iar interpretările din online au fost exagerate. Actorul a declarat că este dispus să discute cu cei de la Centrul FILIA în cadrul unui podcast. Internauții i-au scris multe comentarii de susținere actorului și așteaptă scuze din partea organizației.