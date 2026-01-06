Monden

Bendeac, martor și participant la o scenă bulversantă. Pus de un bărbat să-i salute soția, în timp ce amanta era în mașină

Bendeac, martor și participant la o scenă bulversantă. Pus de un bărbat să-i salute soția, în timp ce amanta era în mașină
Din cuprinsul articolului

Mihai Bendeac a povestit despre o scenă la care a fost părtaș și din care a ieșit puțin șocant. Asta pentru că situația a fost de așa natură.

Mihai Bendeac șocat de un fan

          Actorul a povestit că la un moment dat într-o benzinărie, un bărbat l-a rugat să îi facă o surpriză soției. “O întâmplare absolut tâmpită. Mă întorceam de undeva, eram într-o benzinărie și era un tip care semăna destul de bine cu mine.

         Chel cu barbă și a zis că soția mă iubește foarte mult și că mă roagă din tot sufletul dacă poate să facă un apel video ca să îi facă o bucurie”, a povestit artistul.

A descoperit amantlâcul din greșeală

Zis și făcut. Actorul acceptă să facă o surpriză soției și să o sune de pe telefonul bărbatului. Numai că avea să descopere că nici surprizele nu sunt ce-au fost.

mihai bendeac

mihai bendeac / sursa foto: arhiva EVZ

        „Și îmi zice dacă pot eu să țin telefonul, eu sunt de acord. Îmi dă telefonul în mână și am dat să mă întorc să prind puțină lumină, să se vadă mai bine. Și în momentul ăla văd cum dintr-o dată mă întoarce și-mi zice: nu că se vede mașina în spate și sunt cu amanta”, a mai explicat Mihai Bendeac.

Și amanta și soția îi trimiteau bezele lui Bendeac

         Culmea este că în momentul în care a acceptat să vorbească și amanta i-a făcut cu mâna. „Și efectiv eram într-o situație, când mi-a răspuns doamna, soția, eu m-am întors către mașina unde era amanta care îmi trimitea bezele. Și soția se bucura de zor și zicea că nu crede că mă vede.

          Nicio greață nu avea omul. După știu că i-am zis ce situație. Și s-a întors către mașină și a zis: ce să fac, doamna doctor, ca și când era dator să facă ce a făcut”, a mai spus el.

2
