Monden Mihai Bendeac, val de ironii după poza din lift: Pari pe timpuri vechi







Mihai Bendeac a generat un val de reacții cu una dintre cele mai recente fotografii ale sale. Fanii săi au reacționat rapid, inundându-l cu comentarii ironice.

Mihai Bendeac, activ pe rețelele de socializare

Mihai Bendeac a stârnit agitație pe internet cu o poză în lift. Este considerat unul dintre cei mai talentați actori din România și este activ pe rețelele sociale, unde își împărtășește viața cu fanii. Curiozitatea internauților a crescut, mai ales de când Bendeac nu mai apare pe micile ecrane și nu este implicat în proiecte TV.

Pe lângă activitățile sale zilnice, actorul are o slăbiciune: îi place să posteze fotografii cu el, iar cele din lift sunt deja celebre.

Bendeac, poză ce a stârnit agitație

Recent, Bendeac a respectat această tradiție și a publicat o nouă imagine din lift. Costumația sa a atras atenția, iar mulți internauți au recunoscut că nu au înțeles-o pe deplin. Cei confuzi nu au ezitat să își exprime părerile în comentarii.

În fotografia controversată, Mihai Bendeac poartă o ținută modernă, în nuanțe neutre de gri. Cel mai mult au stârnit întrebări paltonul cu tivul nefinisat, ceea ce a provocat reacții din partea celor mai conservatori.

View this post on Instagram A post shared by Mihai Bendeac (@jurnalul_unui_burlac)

„Ți-ai făcut haină din covoarele de pe Temu?”, „Țoalele tot de pe Temu?” sau „Vremuri noi! Dar pari pe timpuri vechi.”, au fost câteva dintre replicile răutăcioase.

Mihai Bendeac, nemulțumit de Temu

Fanii au menționat platforma chineză Temu, pentru că actorul a postat recent pe rețelele sociale despre o achiziție de acolo. Este vorba despre două covoare care i-au depășit așteptările, dar nu în cel mai plăcut mod.

„Am zis că am dat lovitura, o fi vreo promoție. Am ajuns acasă și când am deschis pachetul ăla erau efectiv niște cârpe. Erau definiția sărăciei.”, a afirmat Mihai Bendeac, după ce a i s-a livrat comanda de pe situl chinezesc.

Fanii lui Mihai Bendeac nu au uitat acel episod și, de fiecare dată când au ocazia, îl menționează. De această dată, sacoul purtat de actor i-a făcut pe mulți dintre urmăritori să se gândească imediat la incidentul legat de comanda de pe Temu.