Monden Mihai Bendeac revine în televiziune. Postul cu care a bătut palma







Mihai Bendeac se întoarce pe micile ecrane. Între-un promo lansat cu emisiunile din acest an, rezultă clar că Bendeac revine în în televiziune. El apare pentru câteva secunde în video și rostește replica: „Creier, bă, creier”.

Mihai Bendeac revine la Antena 1

Mihai Bendeac a sugerat că se va întoarce pe micile ecrane, conform afirmațiilor sale din podcastul lui Gojira, din noiembrie anul trecut. Deși nu a oferit multe informații despre acest proiect, el a menționat doar titlul său, „The Funeral – Înmormântarea”.

Astfel, toate semnele indică faptul că s-au depășit neînțelegerile anterioare, iar marea împăcare cu Antena 1 a avut loc într-un mod surprinzător. După ce în 2022 a părăsit brusc postul de televiziune din cauza unor conflicte și a unui proces civil intentat de Antena Group, actorul pare acum pregătit să se întoarcă în locul unde și-a construit o mare parte din carieră.

Bendeac despre proiect: E o idee foarte mișto

Un promo difuzat pe canalul de YouTube al Antenei 1 anunță emisiunile planificate pentru acest an. Într-o secvență, îl vedem pe Mihai Bendeac. Această apariție sugerează că actorul se întoarce la postul care l-a făcut cunoscut, în ciuda divergențelor anterioare.

De asemenea, actorul a anunțat că va colabora cu Mona Segall, producătoarea de la Antena 1, și spunea: „E un om de televiziune pe care îl consider cel mai mare om de televiziune pe care l-a avut vreodată țara asta și cu care îmi doresc foarte mult să lucrez.

Am scris două formate și îm mod cert unul dintre ele o să se întâmple la anul. Se întâmplă, în primul rând, pentru că țin foarte mult, e o idee foarte mișto. Am povestit-o…dacă am un proiect de acest gen încerc să îl expun unor oameni care nu se uită la TV”.

Mihai Bendeac a fost jurat la iUmor timp de 13 sezoane

Acum trei ani, Mihai Bendeac a decis să renunțe la rolul de jurat la iUmor, după 13 sezoane, iar separarea nu a fost deloc prietenoasă. Au circulat diverse speculații cu privire la motivele acestei decizii, inclusiv un conflict cu echipa de producție. Ulterior, Antena Group l-a dat în judecată pentru drepturi de autor și drepturi conexe.

Totuși, la sfârșitul anului trecut, actorul a sugerat că lucrează la un nou proiect de televiziune, însă nu a dezvăluit prea multe informații despre televiziunea cu care va colabora, iar acum s-a aflat totul.