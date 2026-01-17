Monden

Cum a slăbit Ioana State. Secretul e la îndemâna tuturor

Comentează știrea
Cum a slăbit Ioana State. Secretul e la îndemâna tuturorIoana State. Sursa foto Instagram
Din cuprinsul articolului

Comedianta Ioana State a declarat la un podcast care a fost rețeta prin care a slăbit. Ingredientul principal este la îndemâna tuturor.

Ioana State, decizie radicală

           Comedianta, cunoscută în trecut pentru o siluetă rubensiană a slăbit considerabil. Drept urmare, aceasta a dezvăluit la un podcast și care a fost secretul său în acest proces. Surprinzător apa a fost unul dintre ingredientele minune, de care Ioana s-a folosit din plin.

Ioana State

Ioana State. Sursa foto Instagram

          “Am băut mai multă apă decât beam. Chiar m-am concentrat pe teraba asta și am simțit-o. Eu merg acum la proceduri de remodelare, de vreo lună am început din nou. Aparate cu ultrasunete, radiofrecvență, eu mergeam la ei, și cu ani în urmă și vedeam rezultate”, a povestit artista.

Schimbare vizibilă

          Unul dintre primele lucruri pe care le-a observat odată cu pierderea în greutate a fost și eliminarea celulitei. Acest lucru a fost constatat și de către terapeută.

Satul in care locuiesc doar femei. Niciun bărbat nu are voie
Satul in care locuiesc doar femei. Niciun bărbat nu are voie
Aproape 20 de profesii, recunoscute pe piața muncii din țară. Clasificarea Ocupațiilor a fost actualizată
Aproape 20 de profesii, recunoscute pe piața muncii din țară. Clasificarea Ocupațiilor a fost actualizată

            „Dar acum de când am reînceput, terapeuta care mă cunoaște de câțiva ani deja, a rămas foarte surprinsă că nu mai aveam celulită. Și mi-a spus că am mai rămas cu foarte puțină celulită. Și mi-am dat seama cât contează alimentația pentru că în lunile astea eu nu am făcut sport. Doar am insistat pe alimentație”, a completat comedianta.

Alt corp, altă viață

            În ultimele luni, Ioana State a slăbit zeci de kilograme, fără să fi depus vreun efort considerabil. Dar și-a schimbat modul de a se hrăni și a început să meargă și la sală. Rezultatele sunt vizibile, iar fanii ei au apreciat schimbarea Ioanei. Majoritatea îi spun că pare o altă persoană, mai ales că acum e și mai interesată să își arate partea feminină.

          Unii dintre fani i-au atras atenția că a devenit atât de frumoasă încât nu va mai putea să facă glume despre ea. Ioana State a devenit cunoscută după ce a participat la iUmor. Ulterior aceasta a fost concurentă și la Asia Express.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:57 - Satul in care locuiesc doar femei. Niciun bărbat nu are voie
23:48 - Cum a slăbit Ioana State. Secretul e la îndemâna tuturor
23:39 - Vești proaste pentru abonații RCS-RDS. Tarifele cresc, vor plăti mai mult
23:27 - Aproape 20 de profesii, recunoscute pe piața muncii din țară. Clasificarea Ocupațiilor a fost actualizată
23:17 - O mare campioană a României, propunere de 1 milion de dolari din partea arabilor. Motivul refuzului
23:06 - Secretele templelor din Bali: povești despre zei și spirite

HAI România!

Strategia sferelor de influență: de la Groenlanda la Ucraina
Strategia sferelor de influență: de la Groenlanda la Ucraina
Soarta pensiilor speciale și bătălia pentru controlul Serviciilor
Soarta pensiilor speciale și bătălia pentru controlul Serviciilor
Nicușor și Dominic, doi frați neomarxiști față cu ratarea
Nicușor și Dominic, doi frați neomarxiști față cu ratarea

Proiecte speciale