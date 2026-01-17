Cum a slăbit Ioana State. Secretul e la îndemâna tuturor

Comedianta Ioana State a declarat la un podcast care a fost rețeta prin care a slăbit. Ingredientul principal este la îndemâna tuturor.

Comedianta, cunoscută în trecut pentru o siluetă rubensiană a slăbit considerabil. Drept urmare, aceasta a dezvăluit la un podcast și care a fost secretul său în acest proces. Surprinzător apa a fost unul dintre ingredientele minune, de care Ioana s-a folosit din plin.

“Am băut mai multă apă decât beam. Chiar m-am concentrat pe teraba asta și am simțit-o. Eu merg acum la proceduri de remodelare, de vreo lună am început din nou. Aparate cu ultrasunete, radiofrecvență, eu mergeam la ei, și cu ani în urmă și vedeam rezultate”, a povestit artista.

Unul dintre primele lucruri pe care le-a observat odată cu pierderea în greutate a fost și eliminarea celulitei. Acest lucru a fost constatat și de către terapeută.

„Dar acum de când am reînceput, terapeuta care mă cunoaște de câțiva ani deja, a rămas foarte surprinsă că nu mai aveam celulită. Și mi-a spus că am mai rămas cu foarte puțină celulită. Și mi-am dat seama cât contează alimentația pentru că în lunile astea eu nu am făcut sport. Doar am insistat pe alimentație”, a completat comedianta.

În ultimele luni, Ioana State a slăbit zeci de kilograme, fără să fi depus vreun efort considerabil. Dar și-a schimbat modul de a se hrăni și a început să meargă și la sală. Rezultatele sunt vizibile, iar fanii ei au apreciat schimbarea Ioanei. Majoritatea îi spun că pare o altă persoană, mai ales că acum e și mai interesată să își arate partea feminină.

Unii dintre fani i-au atras atenția că a devenit atât de frumoasă încât nu va mai putea să facă glume despre ea. Ioana State a devenit cunoscută după ce a participat la iUmor. Ulterior aceasta a fost concurentă și la Asia Express.