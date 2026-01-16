International

Japonezii testează un implantul de piele vie. Dispozitivul ar putea salva milioane de vieți

Japonezii testează un implantul de piele vie. Dispozitivul ar putea salva milioane de viețiPiele. Sursa foto: Freepik
O echipă de cercetători din Japonia a dezvoltat un implant inovator, denumit „piele vie”, care poate oferi o nouă modalitate de a monitoriza sănătatea organismului. Implantul emite o lumină verde fluorescentă atunci când detectează semnale biochimice asociate inflamației. Proiectul, realizat de Tokyo City University și University of Tokyo, în colaborare cu RIKEN și Canon Medical Systems, utilizează celule stem epidermice modificate genetic pentru a crea un țesut de piele capabil să răspundă la biomarkeri specifici ai inflamației, activând expresia unei proteine fluorescente verzi (EGFP).

Un implant revoluționar este testat în Japonia

Această tehnologie funcționează ca un sistem de monitorizare continuă, oferind informații despre starea internă a organismului fără a fi nevoie de analize frecvente de sânge sau de aparatură complexă.

Experimentele preclinice pe șoareci au arătat că pielea artificială se integrează funcțional cu țesutul gazdei și oferă o citire directă a proceselor biologice interne, fără a fi nevoie de dispozitive electronice sau surse externe de energie.

Concluziile cercetătorilor

Țesutul se regenerează natural, ceea ce permite funcționarea pe termen lung – peste 200 de zile – fără întreținere sau baterii, oferind o alternativă la recoltările repetate de sânge sau la monitorizarea cu echipamente externe.

Studiul, publicat în Nature Communications, deschide noi perspective pentru monitorizarea continuă a biomarkerilor de sănătate, iar tehnologia ar putea fi adaptată în viitor pentru a detecta și alte semnale fiziologice, dincolo de inflamație.

Medicamentul care ar putea ajuta la regenerarea dinților, produs în Japonia

Cercetătorii japonezi testează un medicament care ar putea permite regenerarea dinților la oameni, oferind o alternativă la protezele și implanturile dentare, informează AFP.

Spre deosebire de reptile sau pești, ale căror dinți se regenerează constant, oamenii au doar două serii – dinții de lapte și cei permanenți. Totuși, potrivit lui Katsu Takahashi, directorul secției de chirurgie bucală de la Institutul de Cercetări Medicale al Spitalului Kitano din Osaka, sub gingii există muguri latenti care ar putea da naștere unei a treia generații de dinți.

