Politica

Ioana Ene Dogioiu și „răzbunarea convingerilor ascunse” lui Nicușor Dan

Ioana Ene Dogioiu și „răzbunarea convingerilor ascunse" lui Nicușor Dan
Din cuprinsul articolului

Un articol publicat recent pe Spot Media, platformă unde jurnalista Ioana Ene Dogioiu a activat și este asociată, aruncă o serie de acuzații extrem de grave la adresa Președintelui României, Nicușor Dan.

Textul, intitulat sugestiv „Nicușor Dan, un debut de mandat periculos de controversat. Cum se răzbună convingerile ascunse cu dibăcie de opinia publică”, nu doar că critică deciziile șefului statului, dar îi pune la îndoială fundamentele ideologice și compatibilitatea cu electoratul liberal și pro-european care l-a susținut.

Având în vedere că Ioana Ene Dogioiu este în prezent purtătoare de cuvânt a premierului Ilie Bolojan – un partener cheie, deși tensionat, al actualei coaliții de guvernare menționate chiar în articol – atacul capătă o dimensiune politică internă mult mai profundă, semnalând un conflict mocnit între Cotroceni și aripa liberală USR-PNL.

Acuzații de naționalism și conservatorism securist

Articolul susține teza centrală a unui „conflict epic” între viziunea închisă, naționalistă și tradiționalistă a lui Nicușor Dan și liberalismul, occidentalismul și progresismul alegătorilor săi. Pentru a-și susține afirmațiile, Spot Media recurge la o tehnică clasică.

Citatul din 2000

Reluarea unui articol din revista Dilema din martie 2000, unde Nicușor Dan definea „naționalismul meu ideologic” ca fiind sentimentul de identificare cu valorile culturale tradiționale și opțiunea pentru primatul acestora.

Articolul speculează că, dacă ar fi condus țara cu această viziune, integrarea euro-atlantică ar fi fost pusă sub semnul întrebării, comparându-l pe Dan cu Virgil Măgureanu, fostul director SRI și promotor al „naționalism-securismului”.

Conflictul ideologic actual

Autorul percepe debutul de mandat al lui Nicușor Dan ca fiind plin de declarații și decizii care erodează relația cu susținătorii săi, culminând cu un conflict între Cotroceni și USR-PNL.

Controversa legii anti-fascism: Ion Creangă, „fascistul”

Cel mai vehement punct de atac vizează refuzul Președintelui de a promulga legea de combatere a fascismului și legionarismului. Gestul este interpretat ca o „încurajare extraordinară pentru acel segment din societate care își dorește, în esență, să distrugă democrația din România”.

Argumentul prezidențial

Nicușor Dan a motivat retrimiterea legii în Parlament prin lipsa de previzibilitate, susținând că aceasta operează cu categorii juridice "insuficient definite" și că ar putea duce la "interpretări neunitare și chiar abuzive".

Ridicolul juridic

Articolul ironizează argumentația Președintelui, care a inclus în critică faptul că legea ar incrimina „transmiterea oricăror materiale care conțin idei antisemite sau xenofobe, inclusiv opere clasice”, citând nume precum Ion Creangă, Mihai Eminescu sau William Shakespeare.

Ciudată subliniere a Spot Media

Textul consideră această asociere ca fiind „neadevărată și forțată”, argumentând că o operă clasică se sustrage zonei de propagandă politică și că legea acționează doar pentru viitor. Acesta subliniază avertismentul deputatului Silviu Vexler, inițiatorul legii, care vede în acest gest un element ce „vulnerabilizează instituția prezidențială”.

Decorarea de 1 Decembrie

O altă decizie folosită pentru a ilustra presupusa apropiere a lui Nicușor Dan de segmentul extremisto-populist este decorarea, de Ziua Națională, a unei singure persoane: un veteran de război, „soldat în trupele nazisto-române” acuzate de pogromuri.

Articolul citează reacția jurnalistului Cristian Tudor Popescu, care a catalogat gestul ca fiind o încercare de a câștiga „simpatia nostalgicilor fascisto-legionari”, sugerând că Președintele „știa, deci, de ce blochează legea împotriva extremismului și negării Holocaustului”.

Nicușor Dan, președinte

Sursa foto: deschide.md

Conflictul cu USR-PNL

Articolul face o legătură directă între presupusul conservatorism al Președintelui și eșecul său în campania pentru Primăria București, unde candidatul USR susținut de el, Cătălin Drulă, a obținut un scor slab.

Se afirmă că relația dintre Nicușor Dan și noua axă liberală Ilie Bolojan-Ciprian Ciucu este „tensionată și fără perspective de îmbunătățire”.

Susținerea lui Drulă a fost catalogată ca fiind „mai mult ca o căsătorie din interes decât ca una din dragoste”, semnalând o lipsă de convingere și fragilitate în relația dintre cei doi, care ar fi costat electoral.

În concluzie, articolul Spot Media, publicat într-un moment de tensiune în coaliția de guvernare și provenind dintr-o zonă jurnalistică asociată acum cu un lider PNL important (Ilie Bolojan), configurează o imagine a unui Nicușor Dan ideologic „mascat”, care subminează valorile progresiste și pro-europene ale electoratului său.

Miza finală, conform textului, este aceea că acest conflict slăbește instituția prezidențială și ar putea culmina cu o mișcare parlamentară anti-prezidențială, susținută chiar și de AUR, pentru anihilarea influenței politice a lui Nicușor Dan.

2
