Investiție nouă pe piața fast-food din România. Lansarea, anunțată de presa maghiară

Un lanț maghiar de fast-food se pregătește să își facă debutul pe piața din România, urmând să deschidă primul restaurant la Cluj-Napoca, în primăvara acestui an. Informația este prezentată de publicația economică Világgazdaság, care susține că strategia companiei vizează o extindere amplă, mult dincolo de un singur oraș.

Potrivit sursei citate, conducerea Simon's Burger identifică un potențial important pe piața românească și ia în calcul o dezvoltare la nivel național în următorii ani. VG și-a intitulat materialul: „Surprinzător: lanțul maghiar de fast-food va domina România, deschizând primul său restaurant în acest oraș”.

La finalul lunii decembrie, în centrul Clujului, pe strada Eroilor, au apărut primele indicii ale venirii lanțului în România. Proprietarul Simon’s Burger, Simon Tóth, confirmase deja planul, iar Tibor Korvin, directorul de franciză internațională, a oferit detalii presei maghiare.

După lansarea programului de franciză internațională, doi antreprenori transilvăneni, Róbert Grümann și Csongor Oltean, au intrat în discuții cu reprezentanții companiei. Negocierile s-au desfășurat rapid, iar în câteva luni a fost încheiat un acord. Primul restaurant Simon’s Burger din România va fi amplasat în centrul Clujului și va fi operat de deținătorii francizei locale.

Lucrările de amenajare urmează să înceapă în următoarele săptămâni, iar deschiderea este programată pentru primăvară. Data exactă nu a fost stabilită, aceasta urmând să depindă de ritmul lucrărilor. Reprezentanții lanțului subliniază însă că unitatea din Cluj va avea un rol strategic.

Conducerea companiei nu ascunde faptul că nu intenționează să se limiteze la Cluj-Napoca. Prima unitate va funcționa ca un test pentru evaluarea pieței românești. Dacă rezultatele vor fi similare celor din Ungaria, extinderea ar putea avea loc într-un ritm accelerat. Obiectivul declarat este atingerea unei acoperiri naționale în câțiva ani, după modelul dezvoltării din Ungaria.

Experiența de pe piața maghiară este considerată relevantă: primul restaurant Simon’s Burger a fost deschis în 2022, iar în prezent lanțul operează 25 de unități în Ungaria. Brandul a depășit granițele țării, cu restaurante în Košice și Parndorf, Austria. În primăvara anului 2025, Smashy Burger a fost lansat la New York, iar la Budapesta a apărut Travis’ Tenders, specializat în preparate din pui.

Potrivit lui Tibor Korvin, piața românească este chiar mai competitivă decât cea din Ungaria, din cauza prezenței unor lanțuri internaționale de franciză care nu operează în Ungaria sau în Europa de Vest. Cu toate acestea, reprezentanții companiei consideră că puterea de cumpărare din segmentul fast-food din România este ridicată, iar exemple precum Taco Bell și Popeyes indică un potențial solid de creștere.

Simon's Burger afirmă că a luat decizia de a intra pe piața românească pe baza unor studii de piață și a resurselor proprii, fiind conștient de necesitatea identificării unei nișe clare între marile lanțuri americane și restaurantele locale de burgeri.

Filozofia lanțului va rămâne aceeași și în România: competiția nu se va face prin prețuri ridicate, ci printr-un raport bun calitate-preț. Stabilirea prețurilor este precedată de un studiu complex de piață, în care indicele Big Mac a avut un rol important, așa cum s-a întâmplat anterior în Ungaria, Slovacia și Austria.

Unul dintre atuurile invocate este faptul că Simon’s Burger nu a majorat prețurile în Ungaria de la lansare, politică ce va continua și în 2026. O abordare similară este pregătită și pentru România, cu accent pe atractivitate pentru un public larg și pe volume mari de vânzări.

Creșterea este susținută și de rezultate financiare semnificative. Potrivit Forbes, Simon’s Burger a înregistrat vânzări de aproape un miliard de forinți în 2023. În 2024, împreună cu partenerii de franciză și incluzând veniturile Smashy Burger și Buddy’s Burger, cifra de afaceri a ajuns la 5 miliarde de forinți. Pentru 2025 este estimată o cifră totală cuprinsă între opt și nouă miliarde de forinți.

Proprietarii au declarat anterior că profiturile nu vor fi direcționate către cheltuieli de lux, ci vor fi reinvestite constant în dezvoltare. Dacă debutul din Cluj va confirma așteptările, Simon’s Burger ar putea deveni, în timp, un brand cunoscut la nivel național în România.