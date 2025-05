Social Învestirea lui Nicușor Dan a produs o întâlnire surpriză: A rămas înmărmurită







La ceremonia de învestire a președintelui României, Nicușor Dan, desfășurată în Parlamentul României, Gigi Becali a fost prezent într-un context oficial rar pentru el.

Deputatul și finanțatorul echipei FCSB a profitat de această ocazie pentru a o aborda direct pe fosta președintă a Înaltei Curți de Casație și Justiție, Livia Stanciu. Este judecătoarea care l-a condamnat definitiv în anul 2013 la trei ani de închisoare în dosarul „Valiza”.

Gigi Becali a mers direct la magistrată și i-a cerut iertare. El a afirmat că o iartă din toată inima. Patronul FCSB a vrut să demonstreze că poate ierta sincer chiar și pe cineva care i-a influențat profund destinul personal și profesional.

„Doamnă, vreau să vă spun că v-am iertat din toată inima. Dumnezeu să vă ierte și să vă binecuvânteze”, i-a transmis Gigi Becali Liviei Stanciu, conform relatărilor sale publice.

Cum a reacționat Livia Stanciu

Gigi Becali a povestit că Livia Stanciu a fost vizibil surprinsă de gestul său. Momentul a fost unul marcat de tăcere și emoție. Potrivit spuselor omului de afaceri, fosta judecătoare nu s-a așteptat la o asemenea abordare din partea unui om pe care l-a condamnat în urmă cu mai bine de un deceniu.

„A rămas înmărmurită. M-a privit și a tăcut. Nu i-a venit să creadă. Nu a spus nimic în acel moment, dar eu știu că i-am transmis ce trebuia”, a afirmat Becali.

Condamnarea din 2013 și poziția lui Becali

În anul 2013, Gigi Becali a fost condamnat definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție la trei ani de închisoare cu executare în dosarul cunoscut publicului sub denumirea „Valiza”.

Potrivit deciziei instanței, Becali a fost găsit vinovat de tentativă de dare de mită, după ce ar fi oferit sume de bani unor jucători ai Universității Cluj pentru a învinge rivalii de la CFR Cluj în ultima etapă a campionatului din 2008.

La acel moment, completul de judecată a fost condus de Livia Stanciu, președinta instanței supreme.

Gigi Becali a considerat condamnarea sa drept o nedreptate. A susținut în repetate rânduri că procesul a fost influențat politic. Cu toate acestea, el a executat pedeapsa în sistemul penitenciar și a fost eliberat condiționat în 2015.

„Eu nu am nimic cu doamna Stanciu. Am fost condamnat, am plătit. Dumnezeu a vrut asta. Eu nu port ură. Am iertat din inimă”, a declarat patronul FCSB.

CEDO i-a dat parțial dreptate lui Becali

În anii care au urmat, Gigi Becali a depus o plângere împotriva statului român la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO). A susținut că durata anchetei penale și trimiterea dosarului în instanță au fost excesiv de lungi și au încălcat dreptul la un proces echitabil.

În 2020, CEDO a dat o decizie în favoarea lui Gigi Becali. S-a stabilit că autoritățile române au încălcat articolul 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, privind dreptul la un proces echitabil. Instanța de la Strasbourg a constatat că durata procedurii penale a fost excesivă. Și a acordat despăgubiri simbolice reclamantului.

Totuși, CEDO nu a contestat legalitatea condamnării în sine. Ci doar procedura prealabilă și durata acesteia. A considerat că s-au depășit limitele rezonabile pentru un proces echitabil.