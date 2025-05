Politica Becali, copleșit de reacția lui Nicușor Dan. Dialogul dintre cei doi, la ceremonia de învestire







Gigi Becali, fost deputat AUR și patronul FCSB, a relatat un moment care l-a marcat profund la ceremonia de învestire a lui Nicușor Dan în funcția de președinte al României.

Becali a fost surprins de gestul acestuia și, în semn de apreciere, i-a cerut iertare pentru declarațiile dure făcute în timpul campaniei electorale.

„Omul ăsta (Nicușor Dan) mă vede că vorbesc la telefon, el trece. E președintele României, l-am mai beștelit, nu?

Și trece omul, mă vede și se întoarce să dea mâna cu mine! Stăteam pe scaun, m-am ridicat și am dat mâna cu el.

El a zis 'vă salut' și eu am zis 'domnule, iartă-mă pentru ce am făcut!'.

Dacă omul ăsta a făcut așa ceva, eu am rămas uimit, că l-am mai beștelit eu și-n campanie, și-n campania de la primărie.

Și i-am cerut iertare. Nu trebuie să-ți ceri când greșești față de om? Că niciodată nu a zis un cuvânt rău de mine.

Când un om face un gest, nu trebuie apreciat?”, a spus Becali.

Relația cu Livia Stanciu

Becali mai a dezvăluit că, înainte de învestirea lui Nicușor Dan, a simțit nevoia de a face gesturi de reconciliere cu persoane față de care avusese conflicte în trecut.

Printre acestea, Livia Stanciu, fostă judecătoare, despre care Becali a afirmat că „l-a băgat la pușcărie”.

„Prima oară m-am dus, am dat mâna cu Băsescu, apoi m-am dus și am cerut iertare lui Livia Stanciu, am dat mâna și cu ea, care m-a băgat la pușcărie! Nu?

Dacă tot e moment solemn… Înainte de învestire, m-am dus la Livia Stanciu, am dat mâna cu ea și am zis 'iartă-mă', că am mai zis și eu despre ea de-a lungul timpului…

Am mai beștelit-o. Și i-am cerut iertare. Pentru ce a făcut ea, că m-a băgat la pușcărie, e treaba ei, conștiința ei. Eu am cerut iertare pentru ce am făcut eu”, a declarat Becali.

Atitudinea față de POT

Fostul deputat AUR a criticat dur parlamentarii POT care s-au întors cu spatele în Parlament când Nicușor Dan a luat cuvântul, considerând acest gest lipsit de respect.

„Era și patriarhul acolo. Cum să faci așa ceva?”, a exclamat Becali, dezaprobând comportamentul parlamentarilor.

În acest context, el a explicat și motivul pentru care evită să participe la lucrările Parlamentului, afirmând că nu dorește să fie martor la scandaluri politice.

Mai mult, Becali a propus adoptarea unui regulament care să permită excluderea parlamentarilor ce provoacă conflicte în mod repetat.

George Simion „e istorie”

În cadrul emisiunii, Becali a făcut declarații categorice despre viitorul AUR, susținând că partidul nu va mai avea niciodată procentul electoral de 20% și că un nou partid suveranist va apărea pe scena politică din România.

„El cu adevărat acum e istorie. AUR nu va mai avea niciodată 20%; acolo 5-6-7, nu știu cât va avea, că tot electoratul ăla va migra spre, nu că eu fac, va fi partid suveranist în România cu oameni deștepți, eu așa cred!”, a afirmat Becali.

În ceea ce privește posibilitatea de a fi liderul acestui nou partid, Becali nu a oferit un răspuns clar, dar și-a exprimat susținerea față de ideea unei formațiuni politice suveraniste.

„Nu știu eu… eu zic că va fi! Dacă e să fiu eu, mă implic, dacă nu, nu mai zic decât cu imaginea, zic că sunt și eu alături de ei și cu asta basta. Cum am făcut cu AUR”, a concluzionat Becali.