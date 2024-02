Gigi Becali, victorie la CEDO în „Dosarul Valiza”. Ce sumă cere statului român

Gigi Becali a obținut o victorie importantă la Curtea Europeană a Drepturilor Omului din Strasbourg. Patronul FCSB a anunțat că este pregătit să solicite despăgubiri substanțiale statului român.

„Astăzi am primit o veste pe care o aştept de 10 ani. O veste de mare bucurie, de mare fericire pentru mine! Fetele mele 18 ani, şi Teodora, şi Alexandra… nu am fost acasă. Şi mult a suferit familia mea şi mama mea pentru ce am fost batjocorit şi condamnat!

A venit vestea astăzi de la CEDO… condamnă România pentru un proces neechitabil lui Becali George. Adică a fost condamnat pentru o faptă care nu era incriminată. Sunt prea fericit, trăiesc o bucurie a sufletului”.