Exclusiv EVZ. Pițurcă surprins cu o grămadă de bani într-o pungă de hârtie. Video și foto

Victor Pițurcă este liber de contract din ianuarie 2020, de când s-a despărțit de Universitatea Craiova, însă nu pare foarte grăbit să-și găsească un nou angajament. Au trecut mai bine de trei ani, de când s-a aflat ultima oară pe banca tehnică a unei echipe de fotbal. Iar de atunci trăiește din ceea ce a acumulat, dar și din investițiile pe care le-a făcut. Unele cu iz penal, așa cum susțin procurorii care l-au reținut, la începutul anului într-un dosar legat de achiziția unor măști sanitare în pandemie.

Zilele trecute, fostul antrenor, despre care se știe că are mai multe afaceri, a fost surprins de paparazzi Evenimentului Zilei la o sucursală a unei bănci comerciale, din București. Pițurcă a coborât din SUV-ul său luxos și a intrat într-unul din sediile Eximbank. Aici a stat câteva zeci de minute, să zicem cam o oră, după care a ieșit.

Cu siguranță a încheiat o tranzacție comercială, cel mai probabil, a scos bani numerar. Spunem asta având în vedere că, la ieșirea din bancă, fostul antrenor al echipei naționale ducea în mână o pungă de hârtie, albă, plină cu bancnote, pe care nu o avea în momentul în care a intrat în bancă. O pungă care avea logoul unei cafenele. Ingenioasă idee!

Dacă mergem pe acest scenariu, ne aventurăm să spunem că Piți a scos o sumă destul de consistentă, având în vedere dimensiunile ambalajului.

O altă ipoteză pe care am luat-o în considerare a fost aceea că Victor Pițurcă ar fi primit un cadou frumos, din partea funcționarilor bancari, pe motiv că este cel mai simpatic și cel mai de treabă client. O cafea, o brioșă, poate un sandwich. Am abandonat-o rapid. Nu pentru că Pițurcă nu-ar fi putut fi cel mai simpatic dintre clienți, dar câți bancheri ați cunoscut care să ofere cadouri celor care le trec pragul?

Despre Victor Pițurcă se spune că ar fi unul dintre cei mai înstăriți antrenori din fotbalul românesc. Acesta și-a câștigat averea nu doar din meseria pe care o practică, ci și din investițiile pe care le-a făcut. Anul trecut, Mitică Dragomir, fostul șef al Ligii de fotbal, un personaj pitoresc care pare a ști tot, sau cel puțin așa dă impresia, despre oamenii de fotbal și nu numai, spunea că Piți ar sta pe un munte de bani. Că ar fi multimilionar și că învârte euroii cu lopata.

„Este multimilionar! Are afaceri de zeci de milioane. Ușor peste 50 de milioane. Are două blocuri lângă Marriott, are un ginere foarte harnic… Nu am văzut așa ceva. Pițurcă are oameni lângă el, e bine să ai lângă tine oameni de încredere. Pițurcă și Becali au știut să își apropie oamenii buni”, spunea Dumitru Dragomir pentru ProSport LIVE.

A fost contrazis imediat, de fostu tehnician care a ținut să precizeze, „cu modestie” că singurii bani pe care i-a făcut (în sensul de mulți) au fost cei câștigați ca antrenor în Arabia Saudită. Pițurcă a încercat să mute atenția către Mircea Lucescu, spunând că acesta ar fi un antrenor bogat. În ce-l privește, se victimiza fostul tehnician, el are în grijă în jur de 15 – 20 de oameni. Probabil angajați la firmele pe care le administrează.

„De unde atâția bani? Ce, eu am banii lui Mircea Lucescu? Am antrenat eu 10 – 12 ani pe Șahtior Donețk? Eu am câștigat bani în acei doi ani când am antrenat în Arabia Saudită. Bine, am câștigat și cât am fost la Federația Română de Fotbal, dar… Eu întrețin 15-20 de oameni. Am o familie mare, dacă n-aș fi eu ar fi greu. Nu, nu pot să spun că sunt mare bogat”, spunea Victor Piţurcă în podcastul Tare de tot.