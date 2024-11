Monden Laurette își vinde hainele din șifonier. Spune că s-a îngrășat







Laurette nu mai apare des în lumina reflectoarelor, însă păstrează legătura cu fanii pe internet. De altfel, pe rețelele de socializare a ajuns să aibă o comunitate mare, care o încurajează necontenit. Recent, fosta asistentă tv și-a vândut toate piesele vestimentare din șifonier. Ea le-a mărturisit urmăritorilor că acest pas face parte din schimbarea pe care și-o dorește.

Laurette și-a vândut hainele pe internet

Mulatra a devenit cunoscută în perioada în care Adriana Bahmuțeanu prezenta o emisiune la Kanal D. Laurette și Andreea Tonciu au fost asistentele acesteia și au câștigat rapid admirația publicului.

Ulterior, ambele au luat parte la numeroase show-uri televizate. De la rolul de asistentă, Laurette a trecut la cel de cântăreață, însă noua ocupație nu i-ar fi adus mulțumirea deplină și câștigurile așteptate.

A intrat în lumea afacerilor

De asemenea, mulatra și-a încercat norocul și în lumea afacerilor și a deschis un salon de masaj în Capitală. Recent, ea a decis să facă o schimbare importantă în viața ei și a început cu partea de imagine. Astfel, ea și-a scos la vânzare pe internet majoritatea hainelor din șifonier.

Apelul ei nu a rămas fără ecou, astfel că urmăritoarele ei s-au întrecut să cumpere câte o piesă vestimentară. Laurette susține că o parte dintre haine i-au rămas mici, iar fiica ei nu își dorește să le poarte.

„Am foarte multe haine, am saci de haine care mi-au rămas foarte mici, eu m-am îngrășat puțin în ultima perioadă, iar fiica mea nu vrea să poarte ce am purtat eu în trecut, e opusul meu. Au mai fost câteva piese vestimentare pe care și le-a oprit, iar pe restul am decis să le dau.

Le-am dat aproape pe toate, am avut un întreg dressing, dar spre uimirea mea le-am dat pe toate. Sunt la prețuri foarte mici, adică de exemplu o piesă vestimentară între 40-50 de lei, rochițe pe care eu am dat sute de lei”, a explicat fosta asistentă, arată Spynews.ro.

Laurette a cerut sume simbolice pentru majoritatea pieselor vestimentare

Deși a cheltuit sume importante pe haine, fosta asistentă a decis să le vândă la prețuri foarte mici. După divorțul de fostul partener, Laurette locuiește alături de fiica ei. Fosta asistentă și-a eliberat întreg dressingul și are în plan să își schimbe stilul vestimentar.