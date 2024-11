Social Agenția Națională Antidrog va fi desființată. Ce se va întâmpla cu dependenții din România







Agenția Națională Antidrog va fi desființată, urmând ca noua structură să fie în subordinea Prim-Ministrului. Aceasta va fi denumită Agenţia Naţională pentru Coordonare şi Politici în Domeniul Drogurilor şi Adicţiilor.

Victoria Stoiciu, consilier de stat la Cancelaria Prim-Ministrului. Aceasta a atras atenția asupra problemelor actuale legate de consumul de droguri, mai ales în cazul copiilor.

„Adicţia şi consumul de droguri sunt o problemă de sănătate publică, nu o problemă de infracţionalitate, în special când vorbim de copii. Din această perspectivă, ceea ce am făcut noi, am considerat în urma consultărilor cu organizaţiile non - guvernamentale şi cu experţii din domeniu că este necesar ca ANA să treacă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne în subordinea altor două instituţii”, a explicat Stoiciu.

Dependenții merg la Sănătate

Conform acesteia, în fruntea noii agenții se va afla un secretar de stat. Acesta va coordona activitatea și va colabora cu celelalte structuri implicate.

„Am considerat că e foarte important să fie cineva cu rang de secretar de stat, pentru că e o agenţie care va lucra cu toate celelalte ministere şi acesta este unul din motivele pentru care am adus-o în subordinea Prim-Ministrului. (…)Am considerat că este necesar să o situăm pe o treaptă superioară pentru a avea o putere de coordonare mai mare", a mai spus aceasta.

În plus, persoanele dependente ajung și în responsabilitatea instituțiilor din sfera Sănătății.

Unde vor ajunge polițiștii care își desfășurau activitatea în cadrul Agenției Naționale Antidrog

Potrivit consilierul de stat la Cancelaria Prim-Ministrului, polițiștii de la ANA vor rămâne încadrați în structurile Ministerului. Noua agenție va prelua spectrul larg al adicțiilor, fiind vizate și alte acțiuni care provoacă dependență. Printre acestea se numără fumatul, păcănelele sau jocurile pe internet.