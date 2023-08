Demitere de antrenor în Liga I. Patronul s-a săturat de eșecuri

După o serie nefericită de 5 partide fără victorie (2 egaluri și 3 înfrângeri), o echipă din Liga I și-a dat afară antrenorul. Anunțul a fost făcut, astăzi, de patronul grupării care se află pe ultima poziție în Liga I, cu doar 2 puncte. Valeriu Iftime, finanțatorul celor de la FC Botoșani, caută un tehnician cu licență, care să-i ia locul lui Marius Croitoru.

Decizia a venit după ce moldovenii au pierdut, luni, în deplasare, cu Dinamo, scor 0-1, în runda a 5-a a campionatului intern. Totuși, Croitoru va primi un post în organigrama clubului.

„Nu avem antrenor. Marius nu poate fi antrenor, nu a fost lăsat să fie antrenor. Regula pe care o are acum Federația, că un antrenor secund nu are voie să se ridice de pe bancă, să comenteze, să spună nimic… pur și simplu nu am antrenor. El nu este lăsat să fie antrenor!

Sută la sută numesc un alt antrenor. Am vorbit cu Marius. Nu are cum, să stea un an de zile și să-și facă școala. Rămâne la mine la club, să văd în ce poziție, consilier al meu sau un om care face ceva pentru fotbalul din Botoșani, pentru că are multe lucruri de spus, dar trebuie să-și facă școala”, a anunțat finanțatorul de la FC Botoșani, la Digi Sport.