Într-o comună cu 3000 de locuitori din Transilvania, România deține o construcție unică

Biserica Reformată din Sântămăria - Orlea, construită la sfârșitul secolului XIII, este unul dintre cele mai vechi monumente medievale din Transilvania, cu fresce valoroase și arhitectură romanic gotică. În 2026, lăcașul de cult a fost inclus în programul european „7 Most Endangered”, care identifică situri de patrimoniu aflate în pericol.

Biserica Reformată din Sântămăria - Orlea se află la aproximativ trei kilometri de orașul Hațeg, în județul Hunedoara. Lăcașul de piatră a fost ridicat la sfârșitul secolului al XIII-lea de familia nobiliară Kendeffy, una dintre cele mai influente din regiune. De-a lungul timpului, biserica a fost folosită de mai multe confesiuni. Inițial a funcționat ca biserică creștină medievală, apoi ca lăcaș catolic.

După Reforma protestantă, a devenit biserică reformată. Documentele istorice arată că biserica a găzduit slujbe continuu de peste șapte secole, fapt rar întâlnit în cazul monumentelor medievale din România.

Structura bisericii reflectă o tranziție între stilul romanic și cel gotic timpuriu. Nava principală este dreptunghiulară, cu altar boltit în cruce pe ogive, iar turnul pătrat domină fațada vestică. Portalul sudic și ferestrele semicirculare reprezintă elemente originale romane, în timp ce unele ferestre și modificările ulterioare aparțin stilului gotic.

În interior, o tribună de lemn susținută de stâlpi de zidărie a fost adăugată în secolul XV. Această combinație de stiluri oferă vizitatorilor o imagine clară asupra evoluției arhitecturale din Transilvania medievală.

Interiorul bisericii păstrează fresce realizate în mai multe etape. Primul strat datează din perioada construirii lăcașului, urmat de picturi din anul 1311, realizate de un pictor itinerant din Balcani. Un al treilea strat a fost adăugat între 1400 și 1450.

Frescele prezintă influențe atât bizantine, cât și occidentale, fiind printre cele mai vechi picturi murale medievale păstrate în România.

În 2026, Biserica Reformată din Sântămăria - Orlea a fost inclusă în programul european „7 Most Endangered”, care identifică și sprijină monumente de patrimoniu aflate în risc. Principalele probleme sunt infiltrațiile de apă, fisurile în zidărie și deteriorarea frescelor. Programul european oferă sprijin și expertiză pentru conservarea și protejarea lăcașului, asigurând continuitatea acestui patrimoniu medieval.

„O intervenție la timp ar putea nu doar să protejeze acest sit unic, ci și să transforme Sântămăria - Orlea într-un model regional de conservare a patrimoniului, turism cultural sustenabil și viață comunitară continuă”, relatează Europa Nostra.

De la lansarea sa în 2013, programul bazat pe nominalizări a acționat ca un catalizator pentru mobilizarea expertizei, oprirea unor dezvoltări nepotrivite și asigurarea finanțării publice și private.

Fiecare caz inclus pe lista finală este eligibil pentru a primi un grant de patrimoniu al Băncii Europene de Investiții (EIB) de 10.000 de euro, pentru a sprijini acțiunile menite să salveze situl.

Cele șapte situri, între care și Biserica Reformată din Sântămăria - Orlea, au fost selectate pe baza valorii lor culturale și sociale la nivel european, dar și a pericolelor serioase cu care se confruntă. Un alt criteriu de selecție a fost potențialul acestor locuri de a deveni un motor al dezvoltării socioeconomice durabile.

Următorul pas este formarea unor echipe de experți pentru fiecare sit. Acestea vor colecta informații, vor discuta cu actorii relevanți și vor efectua vizite pe teren pentru a evalua condițiile reale ale siturilor.

Concluziile vor sta la baza unui raport cu recomandări de acțiune și vor sprijini dezvoltarea unui proiect adaptat pentru fiecare sit, care va fi implementat în următorii doi ani cu sprijinul grantului EIB pentru patrimoniu.