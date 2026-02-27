Insolvenţa în Republica Moldova. Un administrator suspectat de scheme frauduloase, exclus din Comisia de experţi pentru integrare europeană

Republica Moldova. Un administrator autorizat de insolvabilitate, învinuit de implicare în mai multe scheme de preluarea a afacerilor prin intentarea procedurii de insolvenţă frauduloasă, a fost retrasă din Consiliul de experţi al Comisiei pentru integrare europeană a Parlamentului de la Chişinău.

Este vorba despre Irina Selevestru, despre care Evenimentul Zilei a mai scris anterior. Irina Selevestru a candidat luna curentă pentru mandatul de preşedinte al Uniunii Administratorilor Autorizaţi din Moldova, însă breasla nu a votat-o din cauza problemelor pe care le are cu legea.

Faptul că Selevestru a fost desemnată expertă pentru integrare europeană a provocat nemulţumirea mai multor oameni de afaceri, care au făcut front comun împotriva „mafiei din insolvenţă”.

Irina Selevestru a refuzat în repetate rânduri să comenteze, la solicitarea EvZ, acuzaţiile aduse.

Irina Selevestru a fost expert pentru integrare europeană doar şase zile. Ea a fost desemnată în Consiliul de experţi pentru integrare europeană la 4 februarie 2026.

La 12 februarie 2026, Marcel Spătari, preşedintele Comisiei parlamentare pentru integrare europeană, a semnat o dispoziţie privind excluderea Irinei Selevestru din Consiliul „Experţi pentru UE”.

Potrivit deciziei semnate de Spătari, Irina Selevestru a fost exclusă „în vederea prevenirii riscului de afectare a activităţii Consiliului de experţi pe lângă Comisia pentru integrare europeană şi asigurării integrităţii procesului de consultare publică”.

Surse din cadrul Parlamentului au declarat pentru EvZ că desemnarea Irinei Selevestru în Cpnsiliul de experţi pentru integrare europeană a fost „o greşeală tehnică”, iar motivul pentru care a fost exclusă este faptul că figurează în mai multe dosare penale.

Vestea că Irina Selevestru a fost desemnată experți pentru integrare UE i-a deranjat pe mai mulţi oameni de afaceri care au avut de suferit în urma schemelor frauduloase puse la cale de unii administratori de insolvenţă.

Iar angaţaţii întreprinderii Auto-International din Bălţi, o întreprindere cu cifra anuală de afaceri de peste jumătate miliard de lei, care se află al treilea an în insolvenţă pentru o pretinsă datorie de 39 de mii de lei, au protestat la Chişinău în faţa clădirii Parlamentului.

Protestatarii au difuzat convorbirea telefononică, interceptată de CNA, dintre Irina Selevestru şi un angajat al ei, în care punea la cale preluarea afacerii Auto-International SRL.

„Suntem pentru integrare europeană şi dorim ca acest lucru să se înfăptuiască cât mai repede. Dar ce fel de expertiză europeană poate să ne facă o persoană care distrufe întreprinderi, subminând securitatea economică a statului?”, a declarat pentru EvZ Victor Iavtuhovschi, beneficiarul Auto-International SRL.

Mai mulţi oameni de afaceri, care s-au confruntat sau continuă să se confrunte cu insolvabilitatea frauduloasă, au decis să facă front comun împotriva abuzurilor unor administratori de insolvenţă.

Aceştia au ieşit în conferinţe de presă şi au sesizat conducerea de vârf a ţării despre schemele frauduloase din insolvabilitate.

Afaceriştii au declarat că există un grup de administratori de insolvenţă, care, în complicitate cu funcţionari din sistemul de drept şi câţiva reprezentanţi ai mediului de afaceri, atacă întreprinderi profitabile prin aplicarea frauduloasă a Legii insolvabilităţii. În urma unor procese de judecată, întreprinderi cu rulaje de milioane au fost aduse la faliment şi lichidate pentru pretinse datorii de câteva mii de lei.

Astfel au fost preluate uzine, imobile, terenuri, tehnică şi unităţi de transport. Fiind distruse sute de afaceri.

La conferinţă au participat oameni de afaceri din Republica Moldova, Cehia, Italia, România, Luxemburg, Estonia. Businessmanii susţin că aceste scheme pun în pericol securitatea economică a statului.